L'OL peut regarder l'Europe dans les yeux annonce Gonalons

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Privé de Ligue des champions depuis pas mal de temps, l'Olympique Lyonnais a souvent brillé sur la scène européenne sans aller jusqu'au bout. Avec Manchester United sur sa route, l'OL de Paulo Fonseca peut rêver plus grand.

C'est une formation anglaise en version Dr Jekyll et Mister Hyde qui se présentera jeudi soir dans un Groupama Stadium comble comme jamais. En effet, seulement treizième de Premier League, son pire classement depuis des décennies, Manchester United est invaincu cette saison en Europa League. Pour l'Olympique Lyonnais, très souvent capable du meilleur dans cette compétition, mais hélas parfois du pire, il faut donc être prudent avant ce choc des quarts de finale de la C3.

Cependant, ancien joueur de l'OL, avec des gros matchs de Ligue des champions à son actif, Maxime Gonalons estime que les footballeurs lyonnais ne doivent surtout pas faire profil bas en croisant la route des Red Devils. Même si ces derniers font preuve d'une certaine arrogance, à l'image d'un Onana qui se moque de l'OL, l'ancien joueur lyonnais pense que Lyon n'a pas à trembler.

L'OL est au niveau en Europe

Se confiant sur ce choc entre l'Olympique Lyonnais et Manchester United, en marge d'une réunion récente d'OL Légendes, Maxime Gonalons est relativement optimiste. « Je pense que les huit équipes se valent, ça va encore une fois se jouer sur des détails, il faudra que ça bascule du bon côté, mais je pense que l'OL peut faire quelque chose. On dit toujours que l'expérience ne s'achète pas, l'OL notamment en Coupe d'Europe n'a pas à rougir de toutes les équipes qui restent dans ces phases finales. Il n'y a pas de quoi être inquiet et plutôt être positif », a confié, sur Olympique et Lyonnais, l'ancien milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais.

Si l'OL ne doit pas baisser son regard face à Manchester United, il ne faudra pas non plus prendre l'équipe de Ruben Amorim de haut, car Man Utd a une expérience européenne incomparable et a surtout démontré cette année sur le continent des qualités inconnues en Premier League.