Mbappé-PSG ‍: Une conférence de presse organisée jeudi ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé réclame toujours 55 millions d'euros au Paris Saint-Germain suite à son départ lors de l'été 2024. Les avocats de l'attaquant du Real Madrid vont sortir du silence.

Après une interview accordée à une télé espagnole ce dimanche, Kylian Mbappé avait démenti avoir visé le PSG en déclarant qu'il n'avait pas eu de mal à choisir entre le Real Madrid et l'argent. « Aucun rapport avec le PSG. La question était sur l’étape d’après et le choix par exemple de l’Arabie ou un club comme le Real. Concentrez vous sur ce qui se passe en France, le reste c’est pas pour vous vu que vous comprenez pas », avait lancé, visiblement agacé, l'ancien joueur du Paris SG. Ce que l'on a cependant compris, c'est que ses avocats ont annoncé la tenue d'une conférence de presse ce jeudi, au lendemain du match entre Paris et Aston Villa sur le sujet des primes et des salaires réclamés par Kylian Mbappé depuis qu'il a quitté le club de la capitale pour rejoindre les Merengues.

Mbappé et Al-Khelaifi ne lâchent rien

Tandis que Nasser Al-Khelaifi prétend que l'attaquant de 26 ans n'a pas tenu ses engagements, suite à un accord trouvé à l'été 2023, et donc que le Paris Saint-Germain ne lui doit rien, Kylian Mbappé a lancé différentes procédures afin de récupérer les 55 millions d'euros que les champions de France lui devraient. Ce jeudi, les avocats de la star tricolore vont donc s'exprimer sur ce dossier qui s'éternise, la LFP et la FFF préférant attendre que les prud'hommes se penchent sur ce dossier. La possibilité d'un accord à l'amiable ne semblant pas d'actualité, il s'agira probablement de reprendre la main en matière de communication, le clan Mbappé se montrant de nouveau très offensif après les soucis de l'automne passé.

Selon l'Agence France Presse, qui confirme la tenue de cette conférence de presse, le règlement juridique de cette affaire pourrait encore prendre des mois, et Kylian Mbappé devra donc assurément encore patienter pour toucher, ou pas, les 55ME tant attendus. A moins que dans 48 heures, il y ait un coup de théâtre.