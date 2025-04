Luis Enrique le traumatise, il dit adieu au PSG

Dans : PSG.

Mis au placard par Luis Enrique avant l’hiver, Marco Asensio a pris la fuite au mercato en quittant le PSG. Une décision que l’international espagnol, qui s’éclate à Aston Villa, ne regrette pas du tout.

De retour au Parc des Princes mercredi pour affronter le Paris Saint-Germain avec Aston Villa, Marco Asensio va forcément vivre une soirée particulière. L’international espagnol, recruté par le PSG en tant que joueur libre à l’été 2023, a longtemps été un élément offensif apprécié par Luis Enrique pour sa qualité technique et sa polyvalence. Jamais titulaire indiscutable, l’ancien joueur du Real Madrid a cependant eu un rôle important dans la rotation de l’effectif parisien… avant de brutalement disparaître de la circulation en novembre dernier, au point d’être écarté du groupe pour les matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions.

Une situation devenue inacceptable pour Asensio, lequel a été prêté à Aston Villa au mois de janvier. Un prêt salvateur pour le champion du monde espagnol, qui totalise déjà 3 buts et 1 passe décisive en seulement 6 matchs de Premier League et qui s’apprête à retrouver la capitale française ce mercredi en quart de finale aller de Ligue des Champions. Un retour que Marco Asensio souhaite le plus joyeux et le plus court possible. Car dans son édition du jour, L’Equipe affirme que l’ancien Madrilène n’envisage pas une seule seconde revenir dans l’effectif du PSG à la fin de la saison.

Asensio ne veut surtout pas revenir au PSG

« Il ne souhaite pas revenir » a d’ailleurs confié au quotidien national un proche de Marco Asensio. Directeur sportif d’Aston Villa, Monchi espère justement pouvoir le conserver à la fin de la saison. La question est de savoir si le club anglais tentera un nouveau prêt, ou s’activera pour boucler un transfert définitif du milieu offensif espagnol. Si tel est le cas, le PSG espère récupérer au moins 15 millions d’euros pour la vente d’un joueur déjà courtisé par ailleurs puisque L’Equipe affirme que plusieurs clubs ont récemment contacté Luis Campos afin de connaître les modalités d’un potentiel transfert de Marco Asensio. Le joueur souhaite lui poursuivre à Aston Villa avec Unai Emery et tous les feux semblent donc au vert pour le voir continuer Outre-Manche.