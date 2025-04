Asensio contre le PSG, Bertrand Latour est choqué

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prêté par le Paris Saint-Germain à Aston Villa cet hiver, Marco Asensio sera opposé aux Parisiens en quarts de finale de la Ligue des Champions. Une situation incompréhensible pour le journaliste Bertrand Latour qui ne comprend pas le règlement de l’UEFA.

Le Paris Saint-Germain va retrouver d’anciennes connaissances mercredi. Du côté d’Aston Villa, le latéral gauche Lucas Digne et le manager Unai Emery seront peut-être revanchards. Mais sans doute pas autant que Marco Asensio. Le milieu offensif évoluait encore au club francilien en première partie de saison, jusqu’à son prêt chez les Villans cet hiver. Le voilà prêt à frustrer l’équipe avec laquelle il reste sous contrat jusqu’en 2026. Une situation incompréhensible pour le journaliste Bertrand Latour qui ne comprend pas comment l’UEFA peut autoriser ce cas.

« Moi, c'est le règlement qui me choque, a réagi le chroniqueur du Canal Football Club. Ça me choque qu'on puisse prêter, ou même vendre un joueur à une autre équipe qui joue la Ligue des Champions. Santiago Giménez, l'ancien joueur de Feyenoord, il qualifie son club pour les barrages de la Ligue des Champions, il joue avec le Milan AC et il plante contre son ancienne équipe… Ça, dès lors que vous l'avez accepté, les clubs en profitent. Bientôt on verra des transferts à la mi-temps… Moi je trouve ça insupportable. » Entre clubs du même championnat, il arrive que les dirigeants négocient des clauses pour empêcher cette situation. Mais au niveau européen, l’UEFA s’oppose à ce genre d’accord.

La revanche d'Asensio ?

Le Paris Saint-Germain va donc s’exposer à la soif de revanche de Marco Asensio que l’on imagine encore marqué par le choix de Luis Enrique. Rappelons que l’international espagnol, régulièrement utilisé en début de saison, avait subitement disparu des rotations. Selon L’Equipe, l’ancien joueur du Real Madrid s’était étonné de voir son compatriote lui reprocher un manque d’investissement. Depuis, Marco Asensio a retrouvé le sourire au moment d’affronter les Parisiens en quarts de finale de la Ligue des Champions.