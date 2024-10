Le PSG prêt à mettre 85ME sur Marcus Thuram

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier, le PSG a fait un pari audacieux, celui de ne pas compenser le départ de Kylian Mbappé lors du mercato. Une erreur que le club de la capitale aimerait rattraper en ciblant Marcus Thuram, brillant à l’Inter.

Sur demande de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a fait un choix risqué lors du dernier mercato estival. Aucun buteur n’a été recruté, malgré le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une décision incompréhensible aux yeux de nombreux supporters, qui regrettent aujourd’hui qu’un buteur tel que Victor Osimhen n'ait pas rejoint les rangs parisiens après la blessure de Gonçalo Ramos et tandis que Randal Kolo Muani est toujours autant en difficulté. L’été prochain, le PSG pourrait réparer son erreur et selon la presse italienne, un attaquant de l’Equipe de France figure sur la short-list de Luis Campos.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marcus Thuram (@thuram)

En effet, Tutto Mercato Web révèle que le Paris Saint-Germain est très intéressé par Marcus Thuram, qui brille chez les Nerazzurri depuis son arrivée en provenance du Borussia Mönchengladbach. Déjà auteur de sept buts en sept journées cette saison, l’attaquant des Bleus confirme sa très belle forme en Italie et son profil plait beaucoup à Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG en fait sa cible n°1 en attaque selon le média, qui précise néanmoins que pour s’attacher les services de Marcus Thuram, Paris va devoir signer un très gros chèque.

Marcus Thuram, c'est 85 millions d'euros ou rien

Effectivement, la clause libératoire de l’attaquant milanais s’élève à 85 millions d’euros, et l’Inter n’a aucunement l’intention de lâcher le compère de Lautaro Martinez pour une somme inférieure. Autrement dit, si le Paris Saint-Germain veut recruter Marcus Thuram l’été prochain, il n’aura pas le choix de lever la clause libératoire du joueur. Il faudra également convaincre Thuram de rejoindre le PSG, et ce ne sera pas non plus une mince affaire, car le joueur est pleinement épanoui à l’Inter, champion d’Italie en titre et qui fait partie des favoris en Ligue des Champions.

Par ailleurs, Luis Campos devra cette fois faire entendre raison à Luis Enrique sur l’intérêt de recruter un véritable avant-centre et cela même si à première vue, Marcus Thuram n’est pas le prototype de joueur que le technicien espagnol adore. La signature de l’attaquant de l’Inter au PSG sera donc semée d’embuches mais pour Luis Campos, il est crucial de lancer l’assaut sur ce type de buteur afin de renforcer l’équipe la saison prochaine.