TV ‍: Beinsports prêt à jouer un sale tour à la Ligue 1 ‍?

Tandis que la tension est grande entre DAZN et la Ligue 1, Beinsports reste attentif à la situation du dossier des droits TV. La chaîne sportive franco-qatarie ne veut pas être le dindon de la farce.

La requête en justice déposée par DAZN, qui réclame 573 millions d'euros à la LFP, sera bientôt étudiée, sauf si d'ici là la LFP et le diffuseur anglais réussissent à s'entendre à l'amiable, ce qui est mal parti. Parmi les solutions qui pourraient permettre d'éviter ce fiasco dramatique pour la Ligue 1, il y a la possibilité que les clubs valident une baisse des droits à payer par DAZN, qui va perdre près de 250 millions d'euros rien que pour la première année de son contrat. Si ce n'est pas le cas, alors la L1 pourrait se retrouver sans diffuseur la saison prochaine. Tandis que DAZN et les services de Vincent Labrune négocient durement, Beinsports regarde cela très attentivement. Car la chaîne dirigée par Nasser Al-Khelaifi, vivement critiqué ces derniers temps pour sa double casquette, n'a pas l'intention de se faire gentiment rouler.

Beinsports ne sera pas le pigeon de la Ligue 1

En effet, si la Ligue de Football Professionnel accorde un tarif réduit à DAZN, alors Beinsports sera forcément tenté de demander la même chose. Et on l'a vu lors du présent contrat de diffusion, le média qui diffuse un match par journée de Championnat de Ligue 1 n'hésitera pas à envoyer la LFP au tribunal pour défendre ses droits. Interrogé par L'Equipe sur la situation actuelle dans le dossier des droits TV de la Ligue 1, Beinsports a fait une réponse politiquement correcte : « Beinsports a un contrat avec la LFP, comprend ses obligations et les honorera en tant que diffuseur res­ponsable et en soutien au football français comme il le fait depuis plus d'une décennie ».

Cependant, selon Etienne Moatti, il est évident que la chaîne sportive, qui diffuse également la Ligue 2, saura faire valoir ses droits si l'histoire entre DAZN et la Ligue 1 tournait au fiasco total. Ceux qui ont critiqué Nasser Al-Khelaifi devront l'assumer, le patron de Beinsports et du PSG ayant le dernier mot dans ce dossier.