PSG ‍: Ecoeuré par Luis Enrique, Skriniar paie 15ME

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a un projet bien clair en tête et pas mal de joueurs ont déjà quitté le navire. C'est le cas de Milan Skriniar, actuellement prêté du côté de Fenerbahce.

Le Paris Saint-Germain de Luis Enrique a des idées de jeu bien précises et beaucoup de joueurs ne sont pas adaptés au football de l'entraineur espagnol. C'est notamment le cas de Milan Skriniar. Le défenseur slovaque a eu beaucoup de mal à exister sous les ordres de l'ancien coach du Barça. Il faut dire que Skriniar n'est pas vraiment à l'aise techniquement. Il y a quelques mois, le PSG et Skriniar ont donc décidé de se séparer. L'ex-défenseur de l'Inter a rejoint en prêt les rangs de Fenerbahce. En Turquie, le joueur de 30 ans revit. Très apprécié par José Mourinho, Skriniar profite de pas mal de temps de jeu. Assez pour lui donner envie de rester à Istanbul. Et ce n'est pas son agent qui dira le contraire.

Skriniar, le PSG s'attend à une bonne nouvelle

Ces dernières heures, le représentant du Slovaque a en effet avoué que son client ne voulait pas retourner au PSG tant que Luis Enrique sera là. Son objectif n'est pas de retourner en Italie mais bien de poursuivre sous les couleurs de Fenerbahce. Le média Sport24sk rapporte comme propos de son représentant : « Il n'y a aucune chance qu'il revienne au PSG sous Luis Enrique. Le Fenerbahçe veut le recruter. Il semble qu’une telle coopération serait bénéfique pour les deux parties. Je ne vois pas un transfert vers Milan ou vers un autre club comme très probable. Skriniar se sent très à l'aise en Turquie et surtout il joue régulièrement au football. C'est pour cette raison qu'un sujet de transfert brûlant nous attend durant la période estivale ». A noter que Milan Skriniar est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2028. Le club de la capitale, qui veut s'en débarrasser et qui l'avait recruté pour 0 euro en provenance de l'Inter, ne devrait pas se montrer trop gourmand. On parle d'un prix aux alentours des 15 millions d'euros.