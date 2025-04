Le PSG toujours excité par Lamine Yamal

Dans : PSG.

Très intéressé par Lamine Yamal l’été dernier, le PSG n’a pas abandonné l’idée de faire venir la pépite du FC Barcelone au mercato.

Sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2026, Lamine Yamal est en négociations avec son club formateur depuis de longues semaines pour tenter de trouver un accord au sujet de sa prolongation. L’international espagnol souhaite rester en Catalogne mais pour l’heure, les discussions patinent et n’ont pas abouti à un accord. Une situation que surveille avec beaucoup d’attention le Paris Saint-Germain.

Selon les informations du site El Gol Digital, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont à l’affût et pourraient de nouveau dégainer une offre colossale pour tenter de s’attacher les services du prodige de la Roja, après avoir déjà tenté leur chance en vain l’été dernier. Le média l’affirme, si cela est nécessaire, le Paris Saint-Germain est prêt à monter au-delà des 220 millions d’euros investis en 2017 pour faire venir Neymar, là aussi en provenance de Barcelone. « Ils n’hésiteront pas » prévient El Gol Digital, qui met en garde les dirigeants catalans sur l’urgence de boucler un accord au plus vite avec Lamine Yamal, avant que le PSG ne vienne séduire l’ailier droit de 17 ans.

Le média explique par ailleurs que cet intérêt avéré du Paris Saint-Germain pour Lamine Yamal « est une préoccupation majeure » dans les bureaux catalans alors que Joan Laporta a fait de la prolongation de son étoile montante une priorité. Reste maintenant à voir si l’actuel leader de la Liga parviendra à convaincre son joueur de prolonger et surtout si cela sera possible malgré les difficultés financières de Barcelone. Le PSG de son côté, se tient prêt et même si la stratégie de recrutement n’est plus de dépenser 200 millions d’euros ou plus sur un seul joueur, le Qatar semble prêt à faire une exception avec un diamant brut tel que Lamine Yamal.