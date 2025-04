PSG ‍: Donnarumma remplacé par une nouvelle star portugaise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Les semaines passent et Gianluigi Donnarumma n'a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Pour remplacer le gardien de but italien, Luis Campos pense à Diogo Costa, le portier portugais du FC Porto.

Héros du PSG lors de qualification à Liverpool, Gigio Donnarumma n'a toujours rien signé et son contrat avec Paris s'achevant dans un peu plus d'un an, son départ lors du prochain mercato paraît de plus en plus évident. Si l'exploit à Anfield a remis le gardien de but italien en avant, du côté des dirigeants parisiens, on pense visiblement que Donnarumma ne répond pas totalement à toutes les attentes, ce dernier ayant parfois commis quelques erreurs lourdes de conséquence..comme lors du match aller face aux Reds.

Alors que des négociations sont annoncées depuis des mois, l'ancien portier de l'AC Milan est donc sur la sellette, et pour le remplacer, c'est désormais le nom de Diogo Costa qui est évoqué par les médias anglais. Le portier international portugais de 25 ans est lié jusqu'en 2027 avec le FC Porto, mais les Dragons pourraient le laisser partir dès le prochain marché des transferts contre un gros chèque. Zach Lowy, journaliste anglais travaillant notamment pour la BBC, estime que Diogo Costa est le meilleur choix possible pour le Paris Saint-Germain.

Une star portugaise de plus au PSG ?

S'exprimant dans sa chronique Extra Time, Zach Lowy est persuadé que le compatriote de Luis Campos fera un excellent gardien de but pour le PSG à la place de Gianluigi Donnarumma. « Diogo Costa a des nerfs d'acier et d'un haut niveau de concentration (...) C’est un gardien « libéro » doté des réflexes et de l'intelligence nécessaires pour réaliser une interception cruciale quand il le faut. Mais surtout, il est nettement supérieur à Donnarumma dans les relances pour passer les lignes », explique le journaliste, qui pense aussi que le gardien de but portugais est plus habile que le portier italien dans ses sorties aériennes.

Comment souvent, le Paris Saint-Germain n'est pas le seul à penser au portier formé au FC Porto, dont la valeur est estimée à 38 millions d'euros par Transfermarkt. Diogo Costa, dont la carrière est gérée par un certain Jorge Mendes, est cité du côté de Manchester City où Pep Guardiola envisage d'en faire le successeur d'Ederson. Mais avec Luis Campos et les nombreux joueur portugais dans son vestiaire, le PSG a tout de même de vrais atouts.