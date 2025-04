PSG ‍: Nasser Al-Khelaifi réagit au titre de champion de France

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après la victoire du PSG face au SCO (1-0) qui a définitivement apporté un treizième titre de Champion de France au club de la capitale, Nasser Al-Khelaifi était forcément un président heureux.

Nasser Al-Khelaïfi, Président du Paris Saint-Germain : «Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sacrés champions de la Ligue 1, l'un des championnats les plus forts d'Europe, et sans avoir été battus jusqu'à présent. Félicitations à tous les joueurs, à notre entraîneur Luis Enrique, à notre conseiller sportif Luis Campos et à tout notre personnel, qui ont accompli un travail incroyable. C'est un grand moment pour tous nos supporters, en France et à l'étranger, et pour la ville de Paris. Tout le monde dans le milieu du football a vu et admiré le développement de l'équipe du Paris Saint-Germain dans cette nouvelle ère - avec notre philosophie basée sur le collectif avant tout. L'étoile du Paris Saint-Germain, c'est l'équipe, et cette étoile brille de mille feux. Nous allons profiter de ce moment en famille et avec nos incroyables supporters. La saison est loin d'être terminée, nous devons continuer à travailler dur et à nous concentrer, match après match, en nous battant pour tout dans toutes les compétitions jusqu'au dernier moment de la saison. »