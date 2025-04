Gros danger à venir au PSG avec Désiré Doué

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi en Ligue 1, le PSG est venu à bout d'Angers pour s'offrir officiellement le titre de champion de France. Désiré Doué aura été le seul buteur côté francilien.

Le PSG a fait le nécessaire face à Angers ce samedi au Parc des Princes pour valider le 13e titre de champion de France de son histoire. Les hommes de Luis Enrique avaient très certainement en tête la réception d'Aston Villa mercredi en Ligue des champions, ce qui n'a pas aidé à voir un énorme spectacle. Mais comme souvent depuis quelques semaines, Désiré Doué a fait la différence pour le PSG. L'ancien du Stade Rennais aura été l'unique buteur de la rencontre face au SCO. Les récentes performances de Doué sont plus que félicitées par les fans et observateurs du club de la capitale. Elles ont également attiré l'oeil de beaucoup de formations européennes...

Doué met l'Europe à ses pieds

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DD14 (@desire.doue)

Selon les informations de L'Equipe, Désiré Doué a en effet considérablement pris de la valeur aux yeux des meilleures équipes du continent, qui ne le voient plus comme un simple espoir. « Il a mis le marché européen à ses pieds. En quelques mois, Désiré Doué, pas vraiment attendu pour être le plus talentueux de sa génération, s’est imposé comme le joueur né en 2005 le plus brillant sur la scène continentale », indique notamment le média français. Recruté l'été dernier par le PSG en provenance du Stade Rennais pour 50 millions d'euros, Désiré Doué est très apprécié par son club mais aussi Luis Enrique, qui ne compte pas s'en séparer de sitôt. L'international français a une fin de saison très excitante qui se profile, avec un quart de finale de Ligue des champions à disputer contre Aston Villa. Encore une belle occasion de se montrer et mettre un peu plus l'Europe du football à ses pieds.