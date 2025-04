PSG ‍: Dibu Martinez jure d'écoeurer Paris

Dans : PSG.

Ce mercredi soir au Parc des Princes, le PSG reçoit Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. L'occasion pour Emiliano Martinez de retrouver le public français...

Le PSG sera attendu au tournant ce mercredi soir lors de la réception d'Aston Villa au Parc des Princes. Les attentes sont fortes concernant les joueurs de Luis Enrique. Il ne faudra surtout pas sous-estimer le club de Birmingham, mené par Emiliano Martinez. Le gardien champion du monde aura à coeur de livrer une belle prestation, qui plus est face à un public français hostile à son égard. D'ailleurs, Martinez n'a pas prévu de se laisser faire au Parc des Princes. Pour beaucoup de fans et observateurs anglais, l'ancien d'Arsenal a un joli coup à faire face au PSG ce mercredi soir. Ce n'est pas Jonathan Johnson qui dira le contraire.

Martinez et le PSG, ça promet

Lors d'un podcast PSG Talking de CBS Sports, le consultant a en effet indiqué concernant Emiliano Martinez : « Je pense qu'Emiliano Martínez sera certainement la clé du succès de Villa, en veillant à ce qu'ils ne se laissent pas impressionner par l'ambiance du Parc des Princes. Je pense que l'énergie du public est quelque chose qu'on ne voit pas toutes les semaines en Premier League. Avec tout le respect que je vous dois, on ne peut pas affronter Liverpool à Anfield toutes les semaines. Dans certains stades, le public n'est pas aussi bruyant, certainement pas aussi bruyant qu'au Parc des Princes. Je pense donc qu'il y aura une certaine surprise mentale, avec une ambiance plus forte et un accueil bien plus chaleureux qu'ils ne l'auraient imaginé. Avoir quelqu'un comme Emi Martínez dans les buts peut immédiatement atténuer cette sensation, car il le fera ». L'ambiance au Parc des Princes promet en effet d'être bouillante. Déjà contre le LOSC il y a quelques mois en Ligue Europa Conference, Martinez avait dû gérer les insultes des fans des Dogues. Au final, il en était ressorti vainqueur au terme d'une nouvelle séance des tirs au but haletante.