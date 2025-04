PSG ‍: Nuno Mendes dévoile un grand secret

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG jouera une partie de sa saison mercredi soir lors de la réception d'Aston Villa en quart de finale aller de la Ligue des champions. Nuno Mendes sera l'un des joueurs à suivre côté francilien.

Le PSG est plus que motivé à l'idée de défier Aston Villa mercredi soir au Parc des Princes. Le club de la capitale est sur une superbe série depuis quelques semaines et sait que l'occasion est belle de rejoindre une nouvelle fois le dernier carré de la Ligue des champions. Nuno Mendes a très envie de se frotter aux meilleures écuries européennes et rêve plus que jamais d'un sacre final des Parisiens dans la compétition. Pour y parvenir, le collectif parisien devra être à l'écoute des consignes données par Luis Enrique. L'Espagnol est très exigeant avec ses troupes et n'hésite jamais à les surprendre quand il le faut.

Nuno Mendes fan de la méthode Luis Enrique

Ces dernières heures lors de quelques mots échangés avec le média officiel du PSG, Nuno Mendes a en effet livré un petit secret sur la méthode Luis Enrique. Et ça vaut le détour : « Luis Enrique est un grand entraîneur. Un entraîneur qui nous aide beaucoup au quotidien. Il comprend les joueurs parce qu’il était à notre place il y a peu de temps. Luis Enrique a un don pour bien expliquer les choses aux joueurs. Il est rigide mais d’une manière positive. C’est bon pour nous. Parfois, à l’entraînement, on a seulement le droit d’utiliser notre pied faible. Ce sont des petits détails qui font la différence. On ne sait jamais, pendant un match, le ballon peut arriver sur notre pied faible… on doit réussir à marquer. Mais si on ne s’y prépare pas, on n’y arrive pas ». Ce mercredi soir face à Villa, le PSG devra se préparer à beaucoup de choses, comme à l'occasion du retour à Birmingham. Pour rappel, lors du tour précédent, c'est aux tirs au but que les Parisiens avaient fait la différence contre Liverpool...