PSG ‍: 100 millions pour un vrai 9, ça démange Paris

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG vivra encore une fois une intersaison mouvementée. Luis Enrique est toujours à la recherche de joueurs pouvant apporter un plus significatif à son collectif. L'Espagnol ne dira d'ailleurs pas non à l'arrivée d'un nouvel attaquant.

Luis Enrique et ses hommes ont une fin de saison passionnante à jouer. Le PSG peut en effet rafler la Coupe de France, la Ligue des champions mais aussi la Coupe du monde des clubs. Ensuite, il sera le moment pour la direction de faire le point sur les besoins de l'équipe première. L'été prochain, l'idée sera de se renforcer avec des joueurs parfaitement compatibles avec les idées de jeu de Luis Enrique. Pas toujours une mince affaire. Luis Campos a néanmoins déjà placé ses pions dans certains dossiers, notamment en attaque.

Le PSG prêt à passer à l'action pour Gyokeres

Selon les informations de A Bola, le PSG suit en effet toujours un certain Viktor Gyokeres. L'international suédois devrait quitter le Sporting, lui dont le contrat à Lisbonne expire en juin 2028 et qui veut se lancer un nouveau défi. Le club de la capitale portugaise sait qu'il pourrait en tirer le meilleur prix, surtout que Gyokeres a 26 ans. Outre le PSG, Manchester United, Liverpool, Arsenal, Barcelone, le Bayern Munich et la Juventus sont aussi dans le coup pour s'offrir l'attaquant du Sporting.

Cette saison, le natif de Stockholm marche sur l'eau avec ses 43 buts et 11 passes décisives en 43 matchs disputés toutes compétitions confondues. Si Gyokeres a une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros, il pourrait être vendu pour un peu moins cher. Sa polyvalence et sa finition en font des atouts majeurs pour beaucoup d'écuries européennes. Au Paris Saint-Germain, Viktor Gyokeres pourrait être le remplaçant naturel de Gonçalo Ramos si ce dernier souhaitait quitter les champions de France.