Parc des Princes ‍: Le PSG reporte sa décision en 2026 ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain ne veut pas se précipiter concernant la possible construction d'un nouveau stade. Pour preuve, le Qatar veut encore se donner un an avant de trancher.

Les informations se succèdent au sujet du fameux stade de 90.000 places à un milliard d'euros dont le PSG souhaite pouvoir disposer. Il y a trois semaines, plusieurs médias annonçaient qu'une annonce était imminente et que c'est à Massy que le club de la capitale allait déménager en quittant le légendaire Parc des Princes. Le directeur général du PSG, Victoriano Melero, aurait même fait valider ce choix par l'Emir du Qatar lors d'un séjour en février à Doha et que tout serait officialisé avant la fin de l'actuelle saison. Sauf que du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a visiblement décidé de repousser à plus tard la décision de quitter le Parc des Princes, puisque Cécile Chevallier, journaliste du Parisien, révèle que finalement le Paris Saint-Germain « ne devrait prendre aucune décision définitive d’ici là », à savoir les élections municipales prévues dans un an.

Le PSG va attendre un an de plus

Tandis que du côté de Massy, cela s'agite déjà beaucoup, avec le lancement de deux pétitions qui exigent un référendum local pour ou contre le projet du PSG construire son stade XXL dans les prochaines années. Et que même la municipalité de la ville de l'Essonne hésite, l'idée de voir le Paris Saint-Germain rester au Parc des Princes prend évidemment un peu de poids avec cette information d'un report jusqu'aux élections d'une décision. Car si Anne Hidalgo a refusé à de nombreuses reprises de vendre le stade de la Porte de Saint-Cloud, affirmant qu'elle avait eu une offre à seulement 38ME, elle a également annoncé qu'elle ne se représentait pas, ce qui laisse la place à la possibilité d'un changement à la tête de la municipalité de Paris. Sa principale opposante, Rachida Dati étant, elle, plus décidée à négocier avec le Qatar pour garder le PSG dans la capitale.

Changement de maire, changement de stade ?

En renvoyant à 2026 leur choix, les dirigeants qataris du PSG, qui ont probablement obtenu le feu vert d'Arctos Partners, actionnaire à 12,5% du club, gardent toutes les pistes ouvertes. Il est vrai que choisir Paris ou une ville de la région parisienne qui peut changer de maire dans un an, avec le risque d'un revirement, est un risque que le Paris Saint-Germain a décidé de ne pas prendre. Le Collectif Ultras Paris, qui milite pour rester dans un Parc des Princes rénové et agrandi à 60.000 places, n'a pas encore perdu la bataille. Les supporters des champions de France ont quelques années encore devant eux avant de quitter, ou pas, le Parc.