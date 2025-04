PSG-Aston Villa ‍: La décision fracassante de Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Luis Enrique ne va pas révolutionner son équipe pour le match de mercredi soir contre Aston Villa, mais il a prévu de réaliser une grosse surprise en attaque tout de même.

Le quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa approche, et trois choix s’imposent à Luis Enrique pour essayer une nouvelle fois de trouver la bonne formule pour faire gagner sa formation. L’équipe de Birmingham arrive au Parc des Princes en pleine forme, offensivement comme défensivement, et absolument rien ne sera donné par la formation d’Unai Emery, connu pour étudier ses adversaires méticuleusement. L’ancien coach du PSG a prévu tous les scénarios différents et ils ne sont pas si nombreux.

Deux choix forts et une surprise

En l’absence de Marquinhos, suspendu, ce sera Lucas Beraldo qui fera la paire avec Willian Pacho. Au milieu de terrain, Fabian Ruiz et son expérience devraient être privilégiés par rapport à Warren Zaïre-Emery, qui tente toujours d’apporter de l’impact quand il rentre en cours de match. Mais le principal suspense est de connaitre l’identité de ceux qui complèteront la ligne d’attaque aux côtés d’Ousmane Dembélé. Selon L’Equipe, l’ancien barcelonais sera avec Bradley Barcola et Désiré Doué, laissant Khvicha Kvaratskhelia sur le banc de touche au coup d’envoi.

Une grosse surprise quand on connait l’importance du Géorgien dans son jeu en provocation et sa capacité à conserver le ballon en zone haute, en plus de sa grande expérience des rendez-vous européens. Mais la qualité technique de Désiré Doué, et sa forme du moment à l’image de son but contre Angers, vont faire la différence. Olivier Kapo, ancien milieu de terrain de l’AJ Auxerre, Monaco et de l’équipe de France, confirme que ce choix lui semble le bon dans Le Parisien. « Entre la finesse technique de Doué, le réalisme et le côté imprévisible de Dembélé et la vitesse de Barcola, cela peut permettre à Paris de taper fort. Ça obligerait en tout cas Aston Villa à défendre à 6 ou 7 car ces trois-là en un-contre un sont injouables », a souligné Olivier Kapo, persuadé que ce trio sans Kvaratskhelia peut mettre le feu à la défense d’Aston Villa.