Entre le PSG et le Maroc, Hakimi a fait son choix

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore de grands moments à venir en cette fin de saison. Achraf Hakimi ne compte pas passer à côté, lui qui est l'un des joueurs cadres de Luis Enrique.

Achraf Hakimi compte tout donner en cette fin de saison avec le PSG. Le latéral droit marocain sait qu'il sera déterminant pour son club, qui se prépare à disputer un quart de finale de Ligue des champions face à Aston Villa. Si la Ligue des champions et la Coupe de France sont très importantes pour l'ancien joueur de l'Inter, Achraf Hakimi a également d'autres objectifs en tête. Et ils ne sont pas tous liés au Paris Saint-Germain. En effet, le Parisien veut à tout prix faire gagner le Maroc au niveau international et continental.

Hakimi plus déterminé que jamais

Lors d'un passage auprès du média en ligne marocain Hespress, Hakimi a notamment indiqué concernant ses objectifs à venir avec les Lions de l'Atlas : « Je pense que ce serait formidable de tout gagner avec Paris. Mais avec le Maroc, le sentiment est différent : la Coupe du monde n'a pas lieu tous les ans, donc je préférerais gagner quelque chose avec le Maroc, comme la Coupe du monde. Gagner quelque chose avec le Maroc, que ce soit la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du monde, c'est mon rêve ». La star marocaine aura l'opportunité de réaliser l'un de ses rêves l'hiver prochain lors de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations, qui aura lieu... au Maroc. Pour rappel, les Maghrébins n'ont remporté la compétition qu'à une seule reprise, c'était en 1976. Hakimi aura encore pas mal de temps devant lui pour arriver au top de sa forme avec le Maroc. Les Lions de l'Atlas devront aussi surfer sur le fait d'avoir atteint les demi-finales de la dernière Coupe du monde au Qatar pour faire le plein de confiance.