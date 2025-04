Paris ‍: Interdit de stade six mois pour des insultes anti-Retailleau

Dans : Info.

Par Claude Dautel

Un supporter du Paris FC a été condamné à six mois d'interdiction de stade pour avoir proféré des insultes contre le ministre de l'Intérieur lors du récent match entre son club et Dunkerque.

Bruno Retailleau a décidé de faire le ménage dans les tribunes des stades, et forcément cela lui vaut quelques désaccords solides avec les associations de supporters. Mais, un Ultra du Paris FC a payé au prix fort son attitude lors d'un récent match de Ligue 2 au Stade Charléty. En effet, à l'occasion de la réception de Dunkerque, un membre des Old Clan, un groupe de supporters parisiens, a pris le porte-voix et a tenu des propos injurieux à l'encontre du ministre de l'Intérieur.

Si j’insulte Retailleau ici, vous pensez que je vais me prendre une interdiction de Twitter ? https://t.co/3WCiz4C6Nw — Passion Paris FC (@PassionParisFC) April 8, 2025

Une mauvaise idée puisqu'un membre des Renseignements Généraux était à proximité et il a vite appelé sa hiérarchie, qui a ensuite contacté le Préfet de Police. Ce dernier a directement téléphoné à Pierre Ferracci, patron du Paris FC, lequel est allé aussitôt au contact de ses supporters. Interpellé, le fan du PFC a été jugé mardi en comparution immédiate et a été condamné à six mois d'interdiction de stade. Une sanction très lourde, qui confirme que du côté des autorités, on a décidé de calmer rapidement la colère grandissante dans les tribunes populaires de Ligue 1 et de Ligue 2.