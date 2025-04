PSG ‍: Le Qatar refuse le départ du roi du mercato

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

L'avenir de Luis Campos au Paris Saint-Germain est encore incertain. Mais le match de samedi face à Angers a peut-être confirmé que celui qui a signé un mercato parfait cette saison allait rester au PSG.

C'est une scène qui n'a pas échappé aux supporters parisiens, au moment du coup de sifflet final, et donc à l'officialisation du 13e titre du PSG, Luis Enrique et Luis Campos étaient bras dessus bras dessous, les deux hommes forts du Paris Saint-Germain ne masquant leur bonheur commun au moment de fêter cette couronne nationale. Et quelques minutes plus tard, le conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi est apparu au milieu des joueurs pour célébrer avec le public, alors même que le Collectif Ultras Paris avait réclamé, par une banderole, que Luis Campos reste au PSG. Car à ce stade de la saison, l'avenir de celui qui est arrivé à Paris en 2022 est incertain alors que cette fois les critiques qui lui tombaient dessus se sont évanouies. Il est vrai que Luis Campos a clairement la méthode secrète pour gagner la Ligue 1.

Luis Campos c'est monsieur Ligue 1

🔴🔵✉️ Paris Saint-Germain fans with a message: Luis Campos, your future is in Paris. pic.twitter.com/iGXqARBym4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2025

Au moment de savourer ce onzième titre de l'ère Qatar Sports Investments, personne n'a oublié que Lille et Monaco, les deux clubs qui ont privé le PSG du titre de champion de France ces dernières années (Ndlr : on fait exception de Montpellier en 2012), avaient Luis Campos à la tête de leur recrutement lors de ces exploits. Outre ce constat assez incroyable, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a aussi réussi à transformer le choix de Nasser Al-Khelaifi de tourner le dos au bling-bling en réussite totale, le mercato estival 2024 ayant été une totale réussite (Doué, Pacho...), tout comme la signature de Kvaratskhelia en janvier dernier.

Le président qatari du PSG n'a d'ailleurs pas manqué de citer Luis Campos au moment de féliciter son équipe. Alors que certains évoquent un appétit énorme de Luis Campos sur le plan salarial, à savoir près de 600.000 euros, ce qui pourrait ralentir la signature d'un accord pour qu'il reste à Paris, Djamel, l'un des plus sérieux insiders du Paris Saint-Germain, affirme, lui, qu'en interne tout le monde n'est pas fan du conseiller sportif portugais. Suite au prochain épisode, même si Luis Campos cache bien son jeu et que l'on sait qu'Arsenal a déjà fait signer Andrea Berta. Les regards se tournent désormais vers l'Arabie Saoudite...