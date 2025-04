PSG ‍: Les Ultras défendent Nasser et dézinguent l'OM, l'OL et l'ASSE

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG a obtenu son 13e titre de champion de France ce samedi contre Angers. L'occasion pour les supporters d'une belle fête mais aussi de régler quelques comptes avec les détracteurs du club parisien.

Du soleil, un Parc des Princes rempli, un 23e succès en 28 matchs de Ligue 1 cette saison. Le Paris Saint-Germain a vécu un beau samedi après-midi contre Angers. Les Parisiens ont surtout validé leur 13e titre de champion de France devant leurs supporters. Ces derniers ont célébré avec leurs joueurs, auteurs d'un superbe exercice sur la scène nationale comme européenne. Luis Enrique et Luis Campos n'ont pas été oubliés par le public parisien tout comme Nasser Al-Khelaifi. De plus en plus contesté dans l'Hexagone pour sa grande influence au sommet de la LFP, le président du PSG a été soutenu par ses supporters.

Le CUP moque l'OL et l'OM dans ses banderoles

Les membres du CUP (Collectif Ultras Paris) n'ont pas apprécié les attaques des autres clubs ainsi que le reportage de Complément d'enquête, diffusé la semaine dernière sur France 2. Ils ont publié plusieurs banderoles pour soutenir Nasser Al-Khelaifi et dénoncer la théorie selon laquelle le président parisien serait à l'origine de tous les maux du football français.

« Fessées à gogo lors des Classico, la faute de Nasser ? Bientôt la relégation pour Sainté, la faute de Nasser ? Les bras tendus à Lyon, la faute de Nasser ? Soutien à notre président », ont-ils écrit à destination de l'OL, de l'OM et de l'ASSE (auteur d'une banderole anti-Qatar samedi dernier). Une manière de dédouaner le PSG des différents problèmes qui touchent le football français cette année : droits TV, violences dans les stades, gouvernance de la LFP entre autres. Il est vrai qu'il est difficile de pointer du doigt l'influent Nasser Al-Khelaifi sur tous ces sujets.