Rabiot signe à l’OM, l’Angleterre en larmes

Adrien Rabiot a dit non à la moitié de la Premier League, et a effectué des demandes financières incroyables, pour finalement signer à l’OM pour un montant bien inférieur. De quoi énerver les Anglais.

Un transfert hors du temps. Hors du temps imparti pour changer de club, déraisonnable tant personne n’avait osé l’imaginer, et qu’aucun journaliste, informateur, média ou insider n’avait vu venir. Un silence total jusqu'à la communication effectuée par l’OM sur la future signature d’Adrien Rabiot d’un contrat de deux ans, qui se fera après sa visite médicale prévue désormais pour ce mardi. Un vrai tremblement de terre tant le milieu de terrain sortait de solides saisons à la Juventus, avec l’étiquette de cadre de l’équipe de France capable, à 29 ans, de signer un énorme contrat chez un candidat à la victoire en Ligue des Champions.

Au lieu de cela, l’OM l’a convaincu de venir alors que le club phocéen ne dispute pas la moindre Coupe d’Europe. Et pour un salaire divisé par trois, avec une prime à la signature non négligeable mais loin de ce que pouvaient par exemple offrir les clubs anglais. Ils sont nombreux à avoir tenté leur chance ces dernières semaines, de West Ham à Tottenham, en passant par Arsenal, Newcastle et Manchester United. Avec, à chaque fois, un désaccord total qui a empêché ce dossier d’avancer dans le bon sens. Et pourtant, le clan Rabiot avait laissé entendre qu’évoluer en Premier League était un réel rêve pour lui, passé par Manchester City pendant sa formation. Pour le Sunderland Echo, qui suit notamment les actualités de Newcastle, tout est de la faute de l’entourage du joueur français, et notamment sa mère et représentante, qui a été tellement gourmande que les discussions ont duré trop longtemps, et que rien n’a pu être fait à temps pour inscrire le Français dans la liste des joueurs autorisés à jouer en Premier League la semaine dernière. Dès lors, l’Angleterre lui a tourné le dos.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille are in advanced talks to sign Adrien Rabiot as new midfielder!



Negotiations underway with Rabiot on contract terms.



OM are optimistic to get it done in the next 48h — here we go, expected soon!



⏳🧨 pic.twitter.com/vDkDyc7ANv