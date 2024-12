OM ‍: De Zerbi se fait allumer par Acherchour

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Devant pendant une bonne partie du match, l'OM a concédé le nul 1-1 contre Lille sur un but de Diakité à la 87e minute. Si certains s'en sont pris à l'arbitre pour expliquer le résultat, Walid Acherchour a préféré pointer du doigt Roberto de Zerbi.

L'Olympique de Marseille a raté une belle occasion de mettre la pression sur le PSG et de distancer Lille dans la course au podium. Dans le choc du samedi en Ligue 1, les Phocéens ont pris l'avantage dès la 17e minute sur une action rapide conclue par Merlin. Un avantage conservé jusque dans les derniers instants avant une tête victorieuse de Bafodé Diakité. Les supporters marseillais étaient frustrés et nombre d'entre eux pointaient la responsabilité de l'arbitre, Willy Delajod, dans ce dénouement cruel. L'officiel est accusé d'avoir oublié un voire deux penaltys pour l'OM.

De Zerbi a été trop frileux samedi

Souvent silencieux sur cette question arbitrale, Roberto de Zerbi a remis une pièce dans la machine samedi soir. L'Italien a reproché plusieurs erreurs à M.Delajod. Dans son analyse du match sur RMC, Walid Acherchour en voulait pourtant plus à l'entraîneur de l'OM qu'à l'arbitre. En effet, il estimait que Roberto de Zerbi avait clairement coûté un succès à son équipe avec son coaching défaillant. Il a trouvé l'Italien beaucoup trop frileux dans ses choix.

« (En seconde période) Je sens que Marseille a le momentum de la rencontre et peut marquer (un second but). Et puis après il y a eu les changements de De Zerbi. Je n’ai pas compris les changements de De Zerbi. Je les ai trouvés très défensifs, et pourtant je l’aime beaucoup, et je les ai trouvés contre-productifs au final. Tu sors Greenwood, Rongier, Merlin. Tu fais entrer Lirola qui prend rouge, qui apporte pas grand-chose. Tu fais entrer Cornelius et tu replaces Kondogbia au milieu alors qu’il a fait l’un de ses meilleurs matchs avec l’OM (en défense). Tu fais entrer Bilal Nadir un 8 que tu places haut. Lille n’a plus peur des transitions de l’OM. Tu recules, tu recules, Rulli retarde l’échéance et tu prends ce but », a t-il lâché dans l'After Foot. De quoi peut-être laisser tranquille Willy Delajod, devenu paria sur la Canebière en quelques heures.