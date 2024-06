PSG ou Naples, l’agent de Kvaratskhelia met le feu

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le forcing du PSG pour s'offrir les services de Kvaratskhelia est en train de payer, puisque le joueur a fait savoir via son agent qu'il ne comptait pas prolonger, et voulait rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions.

Ce week-end, Naples a fait fuiter dans la presse que le PSG et tous les autres clubs pouvaient arrêter de s’intéresser à Khvicha Kvaratskhelia car ce dernier allait prolonger en Campanie pour les années à venir. La signature d’Antonio Conte aurait tout changé dans l’esprit du Géorgien et bouclerait ainsi son avenir sur la durée, alors que le président napolitain avait déjà laissé transparaître ce type d’annonce pour Victor Osimhen ces dernières semaines.

Mais ce dimanche soir, l’agent de Kvaratskhelia s’est exprimé dans Sport Imedi, un média spécialisé géorgien et a repris de volée les dirigeants italiens. Même s’il ne veut pas trop en dire car il y a un Euro à disputer, le représentant de l’ailier a bien fait comprendre que son joueur était plus sur un départ que sur une prolongation. Et que le fait de rejoindre un club qualifié pour la Ligue des Champions était une priorité.

Kvaratskhelia est inquiet

« Nous voulons quitter le Napoli, mais en ce moment nous attendons l’Euro. Avec Conte, le Napoli a de grandes ambitions. Je suis sur qu’ils vont se qualifier pour la Ligue des Champions et lutter pour le Scudetto. Mais cela ne veut pas dire qu’il va rester ici. Je ne veux pas ennuyer Khvicha avec ça, le plus important reste l’équipe nationale. Mais notre but est de jouer en Ligue des Champions. Le pire, ce serait qu’il reste ici, il perdrait un an à cause de cela, et ça nous inquiète », a fait savoir le représentant de Kvaratskhelia, qui sans en dire trop, fait bien comprendre la position de son club sur le sujet du joueur courtisé par le PSG.