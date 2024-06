Mbappé Gate, le PSG intouchable pour la FIFA

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si l'on pensait la situation entre le PSG et Kylian Mbappé clarifiée depuis l'annonce de son départ au Real Madrid, il n'en est rien. Le joueur de 25 ans demande 100 millions d'euros à son ancien club pour des salaires et une prime impayés.

Kylian Mbappé est parti en très mauvais termes du PSG. S'il a tenu à avoir un hommage au Parc des Princes pour sa grande dernière, de nombreux fans du club de la capitale ne comprennent pas son comportement. Alors qu'un accord avait été annoncé pour lui permettre de partir libre, il n'en est rien. En effet, Kylian Mbappé réclame au Paris Saint-Germain des salaires et primes depuis avril dernier. Et le tout s'élèverait à 100 millions d'euros. Mais Paris ne compte pas céder, désirant que le nouveau joueur du Real Madrid se conforme à l'accord qu'il aurait accepté de faire avec le PSG il y a quelques mois.

Reste à savoir désormais comment se terminera ce litige alors que Mbappé estime être dans son bon droit et que l'accord oral a été cassé à de plusieurs reprises. Que ce soit avec le versement d'une prime à laquelle il avait renoncé, ou par sa mise à l'écart demandée auprès de Luis Enrique une fois l'annonce de son départ effectuée. Le Paris SG ne devrait toutefois pas embêté au niveau international avec ce problème de taille.

Mbappé et le PSG, un mauvais scénario existe

Selon les informations de Mundo Deportivo, seule la justice française peut prendre les choses en main. En effet, il s'agit d'un conflit à l'échelle nationale entre un joueur français et un club du même pays. La FIFA ne pourra donc rien faire pour départager les plaignants. Chose que sait très bien le PSG et qui fait son affaire. Pour rappel, il n'y a que deux scenarii dans lesquels la FIFA peut intervenir. Il faudra premièrement que Mbappé fasse action en justice en étant un joueur du Real Madrid ou secondement que la justice française prenne trop de temps pour s'occuper du litige. La FIFA, dans son article 12 bis, précise que « les clubs sont tenus de respecter les obligations financières contractées avec les joueurs et les autres clubs, conformément aux conditions stipulées dans les contrats signés avec les joueurs professionnels et dans les accords de transfert ». Si rien n'était fait, « les clubs en retard de paiement de plus de 30 jours pourront être sanctionnés sans qu'il existe, en principe, une base contractuelle qui le prévoit ». Si une sanction était prise, le PSG pourrait être privé d'un ou deux mercatos. Mais on en est bien loin.

En attendant, il en va de même en ce qui concerne la saisie de la LFP pour ce litige. Une conciliation est possible, mais le champ d'action de la LFP est, comme pour des joueurs mis dans un loft, très limité. Le PSG n'est pas partir au bras de fer sans assurer ses arrières.