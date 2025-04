Mbappé et Vinicius tuent le Real Madrid, c'est officiel

Dans : Ligue des Champions.

Par Quentin Mallet

Le naufrage du Real Madrid sur la pelouse d’Arsenal a mis en exergue un certain nombre de statistiques inquiétantes. On apprend par exemple que le trio offensif madrilène titularisé à l’Emirates Stadium est celui qui court le moins en Ligue des champions. Et de très loin.

Face à Arsenal, le Real Madrid a pris l’eau. Un doublé sur coup-franc de Declan Rice puis un but de Mikel Merino ont enterré les chances madrilènes de l’emporter à l’Emirates Stadium. Si le résultat est déjà particulièrement inquiétant, c’est encore pire en ce qui concerne le contenu. Le niveau de jeu des Madrilènes a été unanimement critiqué par la presse espagnole et les statistiques justifient encore plus cette lourde défaite. En effet, selon les données analysées par Data Scout et publiées sur X, le trident offensif du Real Madrid est celui qui court le moins en Ligue des champions cette saison. Mais il y a encore pire.

Mbappé et Vinicius, un duo de tortue

🇪🇸 Le Real Madrid, un déficit de dépense physique qui commence à peser lourd !



Le trident offensif du club merengue est celui qui court le moins en Ligue des Champions, et de très loin !



— Data'Scout (@datascout_) April 9, 2025

Critiqué pour son manque d’engagement dans les efforts lorsqu’il était au Paris Saint-Germain ou encore aujourd’hui avec l’équipe de France, Kylian Mbappé ne fait pas d’exception pour le Real Madrid. Dans la compétition la plus exigeante au monde, le numéro 9 madrilène court en moyenne 8 kilomètres par match. Un total qui lui vaut d’être le joueur qui court le moins cette saison en Ligue des champions. Au moins, il n’est pas tout seul. Juste derrière lui se trouve Vinicius Junior qui, avec 8,8 km parcourus par match, se place à la deuxième position. Derrière eux, à la quatrième place, Rodrygo comptabilise environ 9,5 km par match. C’est beaucoup mieux, mais loin des 10 à 11km réalisés par certains joueurs offensifs de grandes écuries européennes comme Erling Haaland, Robert Lewandowski, Ousmane Dembélé ou Antoine Griezmann.

Ce n’est pas sorcier. Le football est un sport collectif où chaque joueur doit apporter sa pierre à un édifice bâti pour gagner. Sous la houlette de Carlo Ancelotti, les offensifs ne donnent pas assez de leur personne pour presser l’adversaire, attendant qu’un ballon miraculeux leur tombe entre les pieds, ou espérant être eux-mêmes le miracle. Au retour au Santiago Bernabéu, il faudra faire beaucoup mieux.