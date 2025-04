PSG ‍: Kolo Muani, un chiffre terrifiant révélé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Prêté par le PSG à la Juventus Turin l’hiver dernier, Randal Kolo Muani a cartonné à ses débuts avant de vite marquer le pas.

Recruté par le Paris Saint-Germain pour près de 90 millions d’euros bonus compris, Randal Kolo Muani ne s’est jamais véritablement imposé dans la capitale française. Luis Enrique a par conséquent donné son feu vert à sa direction pour se séparer de l’international tricolore au mois de janvier. Envoyé à la Juventus Turin pour six mois, l’ex-buteur de Francfort a démarré en cartonnant avec cinq buts à la suite. La Vieille Dame pensait alors avoir réalisé le coup du siècle, mais le soufflé est vite retombé puisque Randal Kolo Muani en est désormais à deux mois sans but avec la Juventus Turin.

Gazzetta : Randal Kolo Muani n’a plus marqué depuis deux mois avec la #Juve. Il en est aujourd’hui à 5 buts, soit 720.000€/réalisation (entre coût du prêt et salaire) 📈 pic.twitter.com/I5cHQ5vfrY — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 9, 2025

Une disette qui commence à sérieusement inquiéter les dirigeants turinois, à tel point que les Bianconeri n’ont plus l’intention de conserver le joueur à l’issue de son prêt en juin prochain. En attendant, Randal Kolo Muani coûte cher à la Juve comme le révèle la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Le journal aux pages roses explique qu’avec ses cinq buts, l’attaquant prêté par le Paris Saint-Germain coûte 720.000 euros par but, en prenant en compte son salaire, pris en charge à 100% par la Vieille Dame, et le coût du prêt.

Kolo Muani à la Juve, un bilan désastreux

Financièrement, l’opération est donc désastreuse pour le club dont Igor Tudor est l’entraîneur depuis deux semaines. Avec de tels chiffres, on peut comprendre que la Juventus Turin n’ait pas envie de continuer l’aventure avec Randal Kolo Muani, et cela même si le vice-champion du monde 2022 avait rendu de fiers services à Thiago Motta lors de ses premiers matchs en marquant consécutivement face à Naples et enfin contre Empoli et Côme avec deux doublés. Depuis, la traversée du désert est terrible pour le Français, muet face à l’Inter, Cagliari, le Hellas Vérone, l’Atalanta, la Fiorentina, Gérone et enfin l’AS Roma. Le réveil risque maintenant de prendre encore plus de temps, « Kolo » ayant perdu son statut de titulaire depuis la prise de fonctions d’Igor Tudor.