Le PSG s’énerve, ces trois indésirables sont invendables

Par Corentin Facy

Le PSG aimerait être actif lors de ce mercato hivernal. Mais avant de recruter, le club parisien souhaite se séparer de plusieurs indésirables. Or pour l’instant, les offres reçues pour Kolo Muani, Skriniar ou encore Asensio ne conviennent pas du tout à l’état-major du club de la capitale.

Le mercato hivernal est pour l’instant très calme au Paris Saint-Germain, où la volonté est de renforcer l’équipe mais pas à n’importe quel prix. Luis Campos et Luis Enrique ont une idée bien précise de ce qu’ils veulent faire, notamment en attaque et en défense centrale. Une à deux recrues sont espérées mais au préalable, le club de la capitale doit vendre… et c’est loin d’être facile. Les indésirables ont pourtant été ciblés de manière très précise et sont connus de tous, à savoir Randal Kolo Muani, Milan Skriniar et Marco Asensio.

Les trois joueurs ont énormément de courtisans, mais aucun ne semble enclin à s’aligner sur les exigences du PSG qui réclame pour chaque joueur un transfert sec ou dans le pire des cas un prêt avec une option d’achat automatique à la fin de la saison. Selon les informations du compte PSG Inside Actu, on ne se dirige pas encore vers un départ imminent de l’un des trois joueurs, faute d’offre convenable. « Le Paris Saint-Germain est vraiment une vache à lait. Pour le moment, Paris n'a reçu que des demande de prêt concernant Skriniar, Asensio et Kolo Muani. Pour les deux derniers ça été refusé. Aucune nouvelle pour Skriniar » a publié le compte spécialisé dans l’actualité du club parisien sur X.

Le PSG reçoit des offres bidons au mercato

Une sale nouvelle pour le Paris Saint-Germain puisque le mercato est pour l’instant bloqué dans le sens des arrivées. En effet, le champion de France en titre attend de vendre Skriniar avant de recruter en défense centrale, et même chose en attaque avec un départ indispensable de Kolo Muani avant d’envisager une recrue offensive. En ce qui concerne l’international français, l’espoir est tout de même de mise de voir une grosse offre arriver, notamment car le joueur plait à plusieurs clubs riches en Angleterre, que ce soit Manchester United ou encore Liverpool et Aston Villa. Le salut du PSG lors de ce mercato hivernal viendra peut-être de la Premier League afin de tout débloquer.