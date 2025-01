Barcola poussé dehors, le PSG a tout prévu

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En net regain de forme depuis quelques matchs, Bradley Barcola sait qu'il va devoir s'adapter à la concurrence de Khvicha Kvaratskhelia. Mais le jeune joueur du Paris Saint-Germain n'a pas l'intention de demander un bon de sortie.

La signature de Khvicha Kvaratskhelia au PSG n'a pas été une surprise pour Bradley Barcola, l'ancien joueur de l'OL ayant été prévenu depuis l'été dernier que Luis Enrique voulait faire venir l'attaquant international géorgien de Naples. Mais, alors que Barcola était dans un passage à vide depuis le milieu de l'automne, ce dernier paraît nettement mieux depuis le début de l'année 2025, comme si la signature de Kvaratskhelia l'avait piqué dans son amour-propre, conscient que ce dernier allait être un sacré concurrent.

De quoi rassurer les dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels pouvaient légitimement craindre la réaction de l'international français, désormais en concurrence avec un cador européen. Mais, L'Equipe affirme que bien au contraire, Bradley Barcola n'a aucune crainte de devoir défier Khvicha Kvaratskhelia et que le PSG le savait en faisant signer l'attaquant géorgien, ce qui a évidemment facilité le travail de Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi.

Barcola a confiance dans le PSG

Plutôt que d'apitoyer sur son sort, et l'éventualité d'une relégation dans la hiérarchie des attaquants parisiens, Barcola étant le numéro 1 de Luis Enrique sur l'aile gauche, ce dernier veut montrer à son entraîneur qu'il a le niveau pour contester la place de Khvicha Kvaratskhelia. « Ce dernier ne se sent pas fragilisé et encore moins abattu. Il est conscient qu'une telle adversité est naturelle dans un club comme le PSG et il est motivé par le challenge. Il sait ce qu'il a à faire et va se battre pour jouer, car il ne s'imagine pas un avenir sur le banc. Il a confiance dans le management du coach, au mérite. Avant de signer à l'été 2023, il avait reçu des garanties sur le sujet, et il a pu vérifier que Luis Enrique tenait parole lorsqu'il n'hésitait pas à recentrer Kylian Mbappé dans l'axe pour lui faire une place », explique José Barroso, journaliste du quotidien sportif.

Ce mercredi soir, il ne fait aucun doute que Bradley Barcola débutera contre Stuttgart, puisque Luis Enrique ne peut pas aligner Khvicha Kvaratskhelia durant cette première phase de la Ligue des champions. L'occasion pour celui que Daniel Riolo avait surnommé Bambi de montrer qu'il pouvait répondre aux attentes du Paris Saint-Germain lors d'un nouveau rendez-vous décisif, tout comme il l'a fait la semaine passée face à Manchester City.