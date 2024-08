PSG ‍: Le feuilleton Osimhen met Naples en furie

Dans : PSG.

Le feuilleton Victor Osimhen s’éternise et irrite les dirigeants de Naples, qui aimeraient que l’international nigérian s’en aille. Problème, le PSG ne souhaite pas s’aligner sur les exigences du club italien.

Depuis le début du mercato, la presse italienne fait chaque jour un point sur l’épineux dossier Victor Osimhen. L’attaquant de Naples ne sera pas retenu par le club italien, mais Aurelio de Laurentiis n’est pas vraiment disposé à négocier à la baisse le départ de son attaquant vedette. Victor Osimhen a une clause libératoire à 130 millions d’euros et pour Naples, il n’est pas question de revoir ce tarif à la baisse. Dès lors, les discussions tournent court avec les différents clubs intéressés et le dossier s’est inlassablement enlisé.

Personne ne veut payer 130 ME pour Osimhen

Le Paris Saint-Germain a manifesté son intérêt pour l’ancien buteur de Lille, mais le club de la capitale doit d’abord vendre Gonçalo Ramos ou Randal Kolo Muani, et n’a de toute façon pas l’intention de mettre autant d’argent sur la table pour Victor Osimhen. En ce début de semaine, le Corriere dello Sport fait un point sur l’avenir de l’international nigérian, et dévoile que Chelsea et Arsenal suivent également l’attaquant de 25 ans. Les Blues aimeraient vendre Romelu Lukaku à Naples, mais les négociations n’ont pas abouti entre les deux parties dans la mesure où De Laurentiis ne veut pas entendre parler d’un échange sec, malgré l’intérêt de son entraîneur Antonio Conte pour le buteur belge.

De son côté, Arsenal est attentif au dossier ces derniers jours. Les Gunners cherchent activement un buteur pour disposer d’un profil différent par rapport à celui de Kai Havertz. Mais à date, Victor Osimhen n’est pas le choix n°1 du club londonien, qui privilégie la piste Alexander Isak de Newcastle. A l’instar du PSG, Arsenal n’a aucunement l’intention de débourser 130 millions d’euros pour le transfert de Victor Osimhen, et cette situation commence à sérieusement agacer la direction de Naples selon le journal transalpin. Face à une telle situation de blocage, Aurelio de Laurentiis mettra-t-il de l’eau dans son vin en revoyant à la baisse le prix de son buteur vedette ou ce dernier va-t-il finalement rester à Naples ?

Toutes les options sont sur la table mais le PSG comme les autres clubs européens n’ont aucunement l’intention d’être le pigeon de l’été en mettant une somme délirante sur l’ancien attaquant de Lille et de Charleroi. Que cela plaise ou non au champion d’Italie 2023.