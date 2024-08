Eddie Nketiah à l'OM, Arsenal est piégé ‍!

Dans : OM.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un grand attaquant, Arsenal est intéressé par Alexander Isak. Mais pour recruter le buteur suédois de Newcastle, les Gunners doivent régler au plus vite la vente d’Eddie Nketiah, la cible n°1 de l’OM.

Les semaines passent, le coup d’envoi de la nouvelle saison de Ligue 1 se rapproche, et l’Olympique de Marseille n’a toujours pas trouvé le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. Ces derniers jours, la piste Youssoufa Moukoko a pris de l’ampleur, à tel point qu’un accord a été trouvé entre le buteur du Borussia Dortmund et le club phocéen. Pablo Longoria doit maintenant s’entendre avec le club allemand sur le montant de l’option d’achat de l’attaquant de 19 ans, pour qui un prêt à Marseille est en très bonne voie. Mais selon Fabrizio Romano, Youssoufa Moukoko ne sera pas le seul avant-centre à poser ses valises à Marseille. Le spécialiste du mercato sur X a déjà fait savoir que l’OM était à la recherche d’un attaquant supplémentaire et logiquement, les regards se tournent vers Eddie Nketiah.

Nketiah à l’OM, le coup de théâtre https://t.co/o5UOErV7K0 — Foot01.com (@Foot01_com) August 4, 2024

Le buteur d’Arsenal est depuis plusieurs semaines la priorité absolue de Pablo Longoria et de Roberto De Zerbi au poste d’avant-centre, mais ils se heurtent aux exigences financières importantes du club londonien. Arsenal réclame 35 millions d’euros hors bonus pour Nketiah tandis que l’OM n’est pas monté au-delà de 27 millions d’euros bonus inclus. Le dossier semble dans l’impasse, mais un élément est susceptible de jouer en faveur des dirigeants de l’Olympique de Marseille. The Independent nous apprend en ce début de semaine qu’Arsenal est très motivé à l’idée de recruter un avant-centre de classe internationale lors de ce mercato.

Arsenal n'a pas le choix de vendre en attaque

En ce sens, les Gunners ciblent Alexander Isak et pourraient soumettre une offre juteuse à Newcastle prochainement. Néanmoins, Arsenal doit impérativement dégraisser pour financer cette opération et les regards se tournent vers Eddie Nketiah. Remplaçant dans l’esprit de Mikel Arteta, le buteur anglais de 25 ans doit absolument partir pour faire de la place à Alexander Isak dans l’effectif, libérer de la masse salariale et permettre à Arsenal de récupérer un peu de cash. Les dirigeants londoniens vont donc enclencher la seconde dans les jours à venir pour obtenir un accord avec l’OM pour Eddie Nketiah, sous peine de voir le joueur rester et potentiellement mettre en danger la venue d’Alexander Isak.

Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria, qui va maintenant avoir un peu de biscuit pour négocier à la baisse le tarif de Nketiah. A moins qu’Arsenal continue de se montrer intransigeant sur les 35 millions d’euros réclamés, ce qui pourrait définitivement mettre fin à la piste de l’attaquant anglais du côté de Marseille.