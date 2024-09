Surprise, le PSG active une piste à 25 ME en Italie

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Toujours à l’affût de bonnes affaires sur le marché des transferts, le PSG a identifié un potentiel renfort à l’Inter Milan puisque le club parisien est très intéressé par le milieu défensif albanais Kristjan Asllani.

Cet été, le Paris Saint-Germain a considérablement renforcé son entrejeu avec les signatures de Joao Neves et de Désiré Doué pour un total supérieur à 130 ME. Le club de la capitale n’a pas hésité à investir lourdement pour renforcer ce secteur de jeu primordial aux yeux de Luis Enrique, qui a validé dans le même temps le départ de Manuel Ugarte à Manchester United. L’international uruguayen ne convenait pas au style de l’entraîneur du PSG, qui souhaite disposer de joueurs très techniques y compris dans ce rôle de sentinelle devant la défense. C’est ainsi que désormais, le PSG va se concentrer sur des joueurs d’un niveau technique au-dessus de la moyenne à ce poste et un premier nom est sorti du chapeau dans l’optique des prochaines périodes de mercato.

A en croire les informations de Calcio Mercato, le Paris Saint-Germain a coché le nom de Kristjan Asllani. L’international albanais de 22 ans est un joueur important dans la rotation à l’Inter Milan, mais il ne s’est pas encore imposé comme un titulaire indiscutable dans l’esprit de son entraîneur Simone Inzaghi, qui lui préfère le très expérimenté Hakan Çalhanoğlu à ce poste depuis plusieurs années. Dans la rotation de l’effectif, Asllani prend son mal en patience mais supporte de moins en moins bien de ne pas être un titulaire à part entière chez les Nerazzurri, ce qui pourrait faire les affaires du PSG.

Le PSG jette son dévolu sur Asllani

Le média transalpin affirme que le champion de France en titre a ciblé le natif d’Elbasan et pourrait dégainer une offre avoisinant les 25 ME pour l’ancien milieu défensif d’Empoli, que ce soit en janvier 2025 ou l’été prochain. La question est maintenant de savoir si l’Inter acceptera de se séparer d’un joueur perçu en interne comme une solution d’avenir au milieu de terrain. Surtout, le club milanais a dépensé 10 ME pour recruter Kristjan Asllani il y a tout juste un an, et ce n’est sans doute pas pour s’en séparer aussi rapidement, d’autant que l’Albanais est un joueur apprécié par Inzaghi et qui a toujours répondu présent lorsque l’on faisait appel à lui. Autant dire que le PSG va continuer de suivre ce dossier avec attention, sans assurance néanmoins que celui-ci aboutisse un jour. Mais l’intérêt de Luis Campos et de Luis Enrique est bien réel.