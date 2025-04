Lâcher la France pour le Brésil, Deschamps est chaud

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

La fédération brésilienne cherche un nouveau sélectionneur après avoir viré Dorival Junior. Un homme d'expérience est souhaité pour relancer une Seleçao en crise. L'option Didier Deschamps est jugée sérieuse par les médias brésiliens.

S'il demeure le pays du football aux yeux des passionnés, le Brésil ne fait plus rêver avec sa sélection. Les dernières années ont été pénibles pour la Seleçao : une Copa America 2024 ratée, des éliminatoires pour le Mondial 2026 poussifs avec en point d'orgue une claque 4-1 en Argentine en mars. Cette humiliation a été fatale pour le sélectionneur Dorival Junior, licencié sur le champ par la fédération brésilienne (CBF). Cette dernière doit trouver un nouveau technicien, si possible prestigieux. Les entraîneurs locaux ne sont pas nombreux à posséder un CV solide, ce qui rend plausible la nomination d'un étranger.

Didier Deschamps à la tête du Brésil ?

Déjà convoité en 2023, Carlo Ancelotti est l'option numéro 1 des dirigeants brésiliens. Avec son immense palmarès en club, l'Italien est un choix de rêve pour le Brésil. Néanmoins, Goal Brésil a secoué les supporters de la sélection auriverde. Selon ses informations, le nom de Didier Deschamps a été proposé à la Seleçao par un intermédiaire. L'actuel sélectionneur de l'Equipe de France est intéressé par le poste selon les informations du média brésilien.

Entraineurs comptant le plus de victoires avec une même sélection :



124 - Joachim Löw (Allemagne 🇩🇪)

106- Oscar Tabarez (Uruguay 🇺🇾)

106- DIDIER DESCHAMPS (France 🇫🇷) #FRACRO — Stats Foot (@Statsdufoot) March 23, 2025

Sous contrat avec les Bleus jusqu'en 2026, Deschamps enchaînerait donc avec une nouvelle sélection et un nouveau défi. Il est plus référencé qu'un Carlo Ancelotti dans le football international, ayant relancé l'Equipe de France depuis 2012. Nation passée au second plan au moment de sa nomination, la France est devenue championne du monde avec lui 6 ans plus tard. De quoi faire rêver le Brésil dont la dernière victoire en coupe du monde remonte à 2002 déjà.