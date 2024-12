Un échange XXL pour envoyer Thuram au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Pas pleinement satisfait de ses joueurs offensifs, le PSG scrute le marché des attaquants en Europe dans l’optique de l’été prochain et s’intéresse de près à Marcus Thuram, très efficace avec l’Inter Milan.

L’inefficacité du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions commence à sérieusement agacer au sein du club de la capitale, où le recrutement d’un avant-centre lors du prochain mercato estival fait peu de doutes. Il y a six mois, Luis Enrique s’est opposé à la venue de Victor Osimhen mais cette fois, l’entraîneur espagnol ne dira pas non au recrutement d’un numéro neuf. Pour combler ce manque, un joueur suscite l’intérêt du PSG selon le site Inter Live, il s’agit de Marcus Thuram. Ce n’est pas la première fois que l’attaquant de l’Equipe de France est associé au Paris Saint-Germain et le média italien confirme en ce début de semaine l’intérêt porté par Luis Campos et Luis Enrique à l’égard de l’ancien Sochalien.

Inter Live explique cependant que le PSG n’a pas l’intention de payer les 85 millions d’euros de la clause libératoire de Marcus Thuram. Pour tenter de convaincre le club nerazzurri, le board parisien pourrait proposer un échange monumental incluant… deux joueurs. Contre toute attente, Gianluigi Donnarumma et Randal Kolo Muani pourraient être proposés par le Paris Saint-Germain en contrepartie de Marcus Thuram afin de boucler un échange très surprenant. Le gardien italien n’entre plus du tout dans les plans de Luis Enrique et le courant ne passe plus entre les deux hommes, raison pour laquelle le champion de France en titre envisage de le mettre dans la balance.

Thuram au PSG contre Kolo Muani et Donnarumma ?

Quant à Randal Kolo Muani, il est de notoriété publique que le PSG souhaite s’en séparer en raison de son faible temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique. Avec ce deal colossal, l’Inter a l’occasion de récupérer deux joueurs dont les caractéristiques peuvent coller avec ce que recherche Simone Inzaghi, sans débourser un euro. Reste maintenant à voir si le club milanais aura les moyens d’assumer à la fois le salaire de Donnarumma et celui de Kolo Muani, deux salaires plus imposants que celui perçu par Thuram en Italie. De plus, on ignore pour l’instant si les trois joueurs concernés sont d’accord pour changer de club. Mais du côté du PSG, on se met à rêver de cet échange digne de Football Manager afin de récupérer un avant-centre sans débourser un centime et, cerise sur le gâteau, en faisant baisser la masse salariale du club.