OL ‍: Olivier Létang dézingue Textor le tricheur

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais a battu Lille 2-1 dans un match crucial pour l'Europe. Le président nordiste Olivier Létang avait du mal à digérer cette défaite. Au-delà du scénario cruel, c'est la gestion du club rhodanien par John Textor qui lui pose problème.

Dans une course à l'Europe plus folle que jamais, le moindre faux pas peut avoir de lourdes conséquences. Lille l'a vécu samedi soir en perdant 2-1 sur la pelouse de l'OL. Les Lillois sont désormais sixièmes et ils pourraient perdre une nouvelle place en cas de succès de Strasbourg ce dimanche. L'état-major nordiste l'avait mauvaise après le match d'autant que la rencontre avait été serrée et incertaine. Bruno Génésio jugeait la défaite de son équipe imméritée tout comme le président du LOSC Olivier Létang.

Létang assume sa réserve contre l'OL

La frustration du dirigeant lillois ne se limitait pas à la rencontre en elle-même. Olivier Létang ne cache pas son opposition à la politique sportive de l'Olympique Lyonnais. Si certains présidents de clubs n'assumaient pas la réserve posée contre Lyon et Thiago Almada, c'est tout le contraire pour Létang. Devant les journalistes présents en zone mixte, il a dit tout le mal qu'il pensait de la multipropriété façon John Textor avec les transferts polémiques d'Almada et d'Ernest Nuamah un an avant.

« Il s’est passé 2 choses en 2 ans qui ne sont pas acceptables :



le transfert de Nuamah pour 25 M€ dans un club au budget de 8M (…) et là ils se font prêter un joueur à 30 M€ »



« Je n’ai pas envie de l’étaler sur la place publique, mais ça fait deux choses en deux ans pour moi qui ne sont pas acceptables. Le transfert de Nuamah l’an dernier pour 25 millions d'euros, qui a été acheté par un club dont le budget est de 8 millions d'euros. C’est particulier. Je ne vais pas utiliser ce terme, mais une compétition où vous faites prêter un joueur qui a une valeur de 30 millions d'euros, ça fait partie des choses pour lesquelles j’ai décidé que c’est quelque chose que nous ne devions pas accepter dans notre compétition. Il faut que les organes compétents en soient conscientes également », a t-il lâché. La stratégie de l'OL est cependant tout à fait légale sur le plan juridique à en croire la DNCG et se révèle même intelligente sur le plan sportif. Quatrièmes de Ligue 1, les Gones ont de réelles chances de jouer la prochaine Ligue des champions.