Le brutal réveil du PSG féminin au mercato

Le Paris Saint-Germain va perdre sa meilleure joueuse mais est sur le point de boucler deux arrivées de renom. De quoi rassurer un peu les supporters inquiets depuis plusieurs semaines.

Le PSG est toujours l’un des clubs référence de la D1 Arkema. Vainqueur de la Coupe de France, finaliste du Championnat et demi-finaliste de la Ligue des Champions, le club de la capitale a réalisé une bonne saison. Depuis plusieurs semaines en revanche, les mauvaises nouvelles se sont accumulées. L’entraîneur Jocelyn Prêcheur a quitté son poste d’entraîneur moins d’un an après sa nomination, tandis que Tabitha Chawinga (meilleure joueuse de D1 Arkema la saison dernière) va rejoindre le rival lyonnais et que Sandy Baltimore est sur le point de signer à Chelsea. Ces dernières heures, les supporters parisiens ont appris des nouvelles rassurantes pour le projet et le PSG doit boucler deux arrivées majeures. Selon Le Parisien, Griedge Mbock et Mary Earps seront au PSG dans les prochains jours.

Les supporters rassurés, le projet parisien encore attractif

La première, défenseure centrale internationale française, évolue à l’OL depuis 2015. Elle viendra renforcer l’arrière-garde du PSG. La deuxième fait partie des meilleures gardiennes au monde et a disputé la dernière finale de la Coupe du Monde avec l’Angleterre face à l’Espagne. Elle évolue à Manchester United et Paris a réussi à devancer la concurrence dans ce dossier. Deux bonnes nouvelles qui en appellent d’autres, d’autant que Delphine Cascarino est également dans le viseur de la direction parisienne. Cependant, le PSG n’est pas le seul à s’intéresser à l’attaquante française car Chelsea, entraîné par Sonia Bompastor, est également sur le coup et la formation anglaise part même avec une longueur d’avance. Quoi qu’il en soit, le PSG reste ambitieux et les dernières informations du jour ont de quoi soulager les supporters. Paris reste compétitif et s’affirme plus que jamais comme le principal rival de Lyon pour le titre en France.