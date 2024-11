Objectif 2031, le projet fou du PSG dévoilé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Nasser Al-Khelaifi a fait sensation jeudi en annonçant le départ prochain du PSG du Parc des Princes. Une menace réelle pour certains, un coup de bluff supplémentaire pour d'autres. Jérôme Rothen affirme que le plan parisien est bien solide.

Le PSG hors du Parc des Princes, c'est devenu le serpent de mer des derniers mois. En conflit avec la mairie de Paris, le club parisien agite la menace d'un départ en banlieue pour posséder enfin l'enceinte digne de ses ambitions. La presse fait régulièrement écho des villes candidates pour accueillir le futur stade du PSG ou du nombre de places désiré par les Parisiens. Cependant, aucun projet n'a été officialisé. De quoi faire dire aux détracteurs de Nasser Al-Khelaifi que ce dernier bluffe pour pousser la Mairie de Paris à vendre le Parc des Princes au PSG. Jeudi soir, le président parisien a remis une pièce dans la machine.

Le nouveau stade pour 2031

Parfois ambigu sur la question, Nasser Al-Khelaifi a été clair sur l'antenne de RMC : le PSG va rapidement construire son nouveau stade. Si certains supporters parisiens ont été bouleversés par la nouvelle, un grand nombre d'observateurs est resté sceptique. Jérôme Rothen tente désormais de les convaincre. Dans son émission Rothen s'enflamme, il a adopté un ton grave pour confirmer les propos du président parisien. Oui, le PSG va quitter le Parc pour un nouveau stade. L'ancien milieu donne même la date à laquelle le projet doit aboutir : 2031.

« Dans 3-4 ans, il faut déjà que la construction soit bien avancée mais ils se laissent 7 ans à peu près. 7 ans pour que le club ait un nouveau stade. Pour l’instant, on est parti dans ce profil-là. Ça va se décanter. Ça va mettre 7 ans, Nasser Al-Khelaifi en a conscience, pour avoir un nouveau stade avec une grande capacité. C’est clair, on me l’a encore confirmé aujourd’hui. En aucun cas, Nasser est venu nous vendre du rêve ou essayer de mettre une certaine pression », a t-il dévoilé sur RMC. Reste désormais à connaître l'emplacement exact de cette nouvelle enceinte pour passer de la simple théorie à un vrai changement d'ère au PSG.