Kvaratskhelia fait trembler Naples, le PSG se régale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Cet été, le PSG a tenté de recruter Khvicha Kvaratskhelia, mais aucun accord n’a été trouvé avec Naples, qui espère désormais prolonger l’international géorgien. Mais le dossier s’annonce périlleux pour le club italien.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a été confronté au départ de Kylian Mbappé et pour le remplacer, deux joueurs ont retenu l’attention du club parisien. Nico Williams, qui sortait d’un Euro tout simplement sensationnel avec l’Espagne et Khvicha Kvaratskhelia, lui aussi en vue avec la Géorgie mais surtout avec Naples depuis deux ans. Les discussions ont été intenses entre le club italien et le Paris SG pour tenter de trouver un accord mais Antonio Conte a brisé les espoirs du champion de France en titre au moment où il a signé à Naples pour succéder à Francesco Calzona. Très vite, l’ex-sélectionneur de l’Italie a fait savoir que Kvaratskhelia était intransférable, et les négociations ont pris fin.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Khvicha Kvaratskhelia (@kvara7)

L’objectif pour le Napoli est désormais de prolonger le contrat de sa pépite géorgienne, qui court actuellement jusqu’en juin 2027. Mais les négociations sont plus difficiles que prévu pour Naples, qui a vu sa première offre être rejetée par le clan de Kvaratskhelia selon les informations de Ciro Venerato. Sur le plateau de la Rai, le journaliste italien a dévoilé que Naples avait offert une prolongation à Kvaratskhelia avec un salaire annuel de 5 ME. Il en faudra beaucoup plus pour convaincre l’international géorgien de prolonger à Naples puisque l’entourage de ce dernier réclame au moins 8 ME par an.

Kvaratskhelia refuse une offre de Naples

De son côté, le Paris Saint-Germain lui proposait le jackpot il y a quelques semaines avec une offre estimée à 11 ME par mois. Du côté de Naples, on prévoit de revenir à la charge pour tenter de trouver un accord rapidement et une proposition à hauteur de 6 ME par mois pourrait être soumise par le board napolitain. Il y a toutefois de fortes chances que Kvaratskhelia rejette cette proposition, ce qui risque de faire les affaires du Paris Saint-Germain. Car le journaliste italien est très clair, s’il n’y a pas d’accord pour une prolongation de l’attaquant de 24 ans d’ici le mois de juin, alors Khvicha Kvaratskhelia sera sur le marché des transferts l’été prochain. Une aubaine pour le PSG, qui pourrait alors dégainer l’offre qui fera mouche pour enfin s’offrir les services d’un joueur désiré à la fois par Luis Campos et Luis Enrique afin de renforcer l’attaque parisienne.