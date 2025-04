L1 ‍: Lens enfonce un peu plus Saint-Etienne

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

28e journée de Ligue 1

Stade Bollaert

Le RC Lens bat l'AS Saint-Etienne : 1 but à 0

But pour Lens : Goduine Koyalipou (75e)

Ce dimanche en Ligue 1, le RC Lens recevait l'AS Saint-Etienne. Les Sang et Or avaient pour but de relancer la machine en championnat face à des Verts plus que jamais à la lutte pour leur survie.

Le RC Lens souffle le chaud et le froid cette saison en Ligue 1. Les Sang et Or veulent néanmoins finir fort. Ce dimanche après-midi au Stade Bollaert, les hommes de Will Still recevaient l'AS Saint-Etienne, qui lutte pour sa survie en championnat. Les Verts auront d'ailleurs livré une grosse résistance à Lens. Mais comme souvent, les Stéphanois ont craqué dans les moments décisifs et été bien maladroits au moment de marquer. En fin de première période, Irvin Cardona manquera d'ailleurs un penalty, mal tiré et arrêté par Mathew Ryan. C'était le tournant du match, le RC Lens reprenant peu à peu confiance et la maitrise des débats lors du second acte.

75' (1-0)



⚽️ 𝐁𝐔𝐔𝐔𝐔𝐓 𝐏𝐎𝐔𝐑 𝐋𝐄 𝐑𝐀𝐂𝐈𝐍𝐆 !!! Servi dans le dos de la défense par Andy Diouf, Deiver Machado délivre une offrande pour Goduine Koyalipou qui ouvre le score ! Le Racing prend les devants ! 💪#RCLASSE pic.twitter.com/Y3focrVfE0 — Racing Club de Lens (@RCLens) April 6, 2025

Et à un quart d'heure de la fin, c'est Goduine Koyalipou qui trouvera la faille pour permettre à Lens de mener au score, bien servi par Deiver Machado. Aucun autre but ne sera marqué dans cette rencontre assez terne.

Mais grâce à ce succès contre Saint-Etienne, les Sang et Or sont 9es avec désormais 42 points. De quoi recoller à Brest (8e, 43 points). De leur côté, les Verts sont 17es avec 23 points et sont encore très loin d'être tirés d'affaire en Ligue 1.