L'ASSE cible un renfort étonnant au mercato

L’ASSE espère se renforcer et pour cela, Kilmer Sport prospecte à l’étranger mais aussi en France dans les championnats de division inférieure. Un joueur a ainsi tapé dans l’oeil des dirigeants stéphanois en National.

L’été dernier, les dirigeants de l’AS Saint-Etienne ont prouvé qu’ils n’hésitaient pas à investir sur de très jeunes joueurs sur le marché des transferts. La stratégie de Kilmer Sport est claire, cibler principalement des éléments à fort potentiel dans l’optique d’une potentielle revente. C’est justement pour coller à ce projet qu’Eirik Horneland a été recruté et les Verts entendent bien poursuivre dans cette voie. Dans cette optique, les dirigeants de l’ASSE prospectent à l’étranger mais aussi dans les championnats de division inférieure en France. Selon les informations de Foot Mercato, un joueur a tapé dans l’oeil de Saint-Etienne en National du côté d’Orléans, il s’agit de Lucas Bretelle.

LUCAS BRETELLE AU COEUR DES CONVOITISES CET HIVER !



Le milieu de 22 ans brille avec Orléans (3e de N1) et attire de nombreux clubs, dont l’ASSE, où Loïc Perrin garde un œil attentif.



Le milieu de terrain de 22 ans a inscrit 3 buts et délivré 3 passes décisives depuis le début de la saison, et son profil intéresse de nombreux clubs en France comme à l’étranger. Guingamp, Laval, Dunkerque ou encore Gil Vincent au Portugal sont intéressés par son profil. Au-delà du talent du joueur, c’est sa situation contractuelle qui attire les convoitises. Et pour cause, après trois ans passés à l’US Orléans, Lucas Bretelle est en fin de contrat en juin prochain. La possibilité de le récupérer pour zéro euro a ainsi éveillé la curiosité de l’ASSE, qui devrait continuer à l’observer durant les prochaines semaines avant de prendre une décision définitive sur son recrutement ou non. Les Verts prouvent avec ce dossier qu’ils ont les yeux partout et qu’ils peuvent surprendre en allant chercher des renforts trois divisions en-dessous de la Ligue 1 si le jeu en vaut la chandelle.