ASSE ‍: Walid Acherchour démolit le mercato

Par Antonin Courchay

Arrivé le 20 décembre sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Eirik Horneland a du pain sur la planche pour sauver les Verts. Malgré ses qualités, l'effectif a sa disposition n'est pas compatible avec ses idées, selon Walid Acherchour.

Pour remplacer Olivier Dall'Oglio, l'AS Saint-Etienne a fait le pari le 20 décembre dernier de nommer Eirik Horneland, entraîneur norvégien de 49 ans, pour sa première expérience hors de son pays natal. Son bilan depuis le début toutes compétitions confondues : quatre défaites, deux matchs nuls et une victoire contre Reims, le 4 janvier dernier. Des résultats plutôt négatifs pour le 16e de Ligue 1, mais qui n'enlèvent rien aux capacités du coach stéphanois à redresser la barre du navire, selon Walid Acherchour, consultant pour DAZN et l'After Foot notamment.

Un mercato hivernal raté pour l'ASSE ?

🟢 @walidacherchour: "Je continue de penser qu'Horneland est un vrai bon coach et qu'il va faire progresser cette équipe mais je me demande s'il a véritablement les joueurs pour incarner ce qu'il fait. Je m'attendais à un mercato beaucoup plus agressif des dirigeants stéphanois" pic.twitter.com/tOpXHBvQJk — After Foot RMC (@AfterRMC) February 8, 2025

En revanche, selon lui, le mercato hivernal n'a pas été à la hauteur des attentes, et cela s'est ressenti lors de la défaite face au Stade Rennais samedi soir à domicile (0-2). « Je continue de penser qu'Horneland est un vrai bon coach et qu'il va faire progresser cette équipe mais je me demande s'il a véritablement les joueurs pour incarner ce qu'il fait. Ce n'est pas Horneland que je vais critiquer, c'est plus la direction. Je m'attendais à un mercato beaucoup plus agressif des dirigeants stéphanois », a estimé le consultant sur les ondes de RMC après la rencontre.

Cet hiver, seules deux recrues ont rejoint les rangs de l'AS Saint-Etienne. Le défenseur Maxime Bernauer est arrivé en prêt avec option d'achat en provenance du Dinamo Zagreb, et l'attaquant Irvin Cardona a été transféré en provenance d'Augsbourg, lui aussi sous forme de prêt avec option d'achat. Un tableau trop maigre donc selon le consultant, qui aurait aimé voir plus de joueurs débarquer dans le Forez pour renforcer l'ASSE.