L1 ‍: BeInSports a écœuré l'AS Saint-Etienne

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Samedi, l'AS Saint-Etienne a subi un nouveau revers en Ligue 1 contre Nice 1-3. Autant dire que les supporters stéphanois n'ont pas beaucoup souri pendant 90 minutes. Même l'unique but de Stassin a eu un goût amer à cause de BeIN Sports.

Qui c'est les plus découragés, évidemment c'est les Verts. L'ASSE vit un retour en Ligue 1 très pénible. Samedi, le club stéphanois a subi sa 15e défaite en 24 matchs contre Nice 1-3. Ce revers a fait plonger Saint-Etienne à la 17e place après le succès du Havre à Lens un peu plus tard. Un classement qui relèguerait directement le club forézien en Ligue 2. Le tableau est sombre sur le plan sportif. Pire défense du championnat avec 56 buts encaissés, Sainté possède un effectif trop faible et trop limité sur bien des aspects. La nouvelle direction a raté les deux mercatos de la saison.

BeIN Sports gâche le but stéphanois

Pour ne rien arranger, les sanctions envers les supporters ont été très nombreuses cette saison. Difficile pour le Chaudron de s'enflammer quand les deux kops sont vidés de leur public. Samedi, beIN Sports est venu renforcer la frustration stéphanoise. Les commentateurs Christophe Josse et Daniel Bravo n'ont pas vraiment transporté les téléspectateurs sur le but de l'ASSE signé Lucas Stassin. Pensant que le Belge était hors-jeu au départ de l'action, ils n'ont pas vibré sur sa belle réalisation. Le but a pourtant bien été validé et, ce sans l'aide de la VAR.

Après les résultats, les droits TV, les sanctions collectives en tribunes, les arrêtés balancés à foison, l’arbitrage… même les commentateurs peuvent vous dégoûter du football français. 🤮pic.twitter.com/4ykweWWqOu — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) March 1, 2025

Ces paroles sans saveur et sans intonation ont fait du duo la risée d'internet. « Après les résultats, les droits TV, les sanctions collectives en tribunes, les arrêtés balancés à foison, l’arbitrage… même les commentateurs peuvent vous dégoûter du football français », « Non mais quelle honte Christophe Josse qui ne commente MÊME PAS le but Stéphanois tellement il est persuadé que y’avait hors jeu. Résultat pas hors jeu, il a chouiné pendant toute l’action du but », pouvait-on lire sur X. Un comble quand on sait que Christophe Josse n'a jamais caché son amour pour l'AS Saint-Etienne.