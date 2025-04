ASSE ‍: Une stat effrayante qui sent la Ligue 2

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne est toujours relégable après sa défaite à Lens, et la suite du calendrier a de quoi faire peur, surtout que les Verts ont une statistique qui peut annoncer le pire pour l'avenir de l'ASSE en Ligue 1.

Dix-neuvième de Ligue 1 avec trois points de retard sur Reims, le nouveau barragiste, mais désormais quatre sur Le Havre et Angers, la situation est grave pour l'AS Saint-Etienne. D'autant que le calendrier proposé aux joueurs d'Eirik Horneland d'ici la fin de la saison est terrible. En effet, dans l'ordre chronologique, ce sont Brest, Lyon, Strasbourg, Monaco, Reims et Toulouse qui seront sur la route des Verts dans la course au maintien. Dans cette liste, seule la rencontre face à Reims est dans les cordes de l'ASSE, même si ce sera en déplacement au Stade Delaune. Mais, lors des quatre prochains matchs, une statistique terrible se rappelle aux Verts, à savoir que Saint-Etienne n'y arrive pas face aux équipes du haut de tableau.

Un calendrier qui peut faire peur à l'ASSE

En effet, lorsqu'elle a affronté une équipe de la première moitié eu classement de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne s'est régulièrement pris les pieds dans le tapis. En effet, sur 42 points possibles face à des équipes du haut de L1, les Verts en ont pris seulement six, alors qu'il faudra probablement en prendre plus lors des quatre prochains matchs contre des formations qui rêvent d'Europe, avec notamment un derby contre un Lyon qui se régale déjà de pouvoir envoyer les Verts en L2 en cas de victoire à Geoffroy-Guichard. De quoi donner des sueurs froides au Peuple Vert qui ne pensait pas revivre si vite le cauchemar d'une possible descente en Ligue 2, surtout après la vente du club à Kilmer Sports l'été dernier.