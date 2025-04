Un groupe ultras sacrifié, l'ASSE respire un peu

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Ce mardi, le ministère de l'Intérieur recevait les groupes ultras de l'ASSE menacés de dissolution. Une visite qui les sauve temporairement, ce qui n'est pas le cas d'un autre groupe visé.

Après la Brigade Loire à Nantes, l'AS Saint-Etienne va t-elle obtenir le sauvetage des Magic Fans et des Green Angels in extremis ? Cette journée de mardi a donné une réponse positive. Les deux groupes ultras du club stéphanois se sont expliqués devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives réunie au ministère de l'Intérieur. L'échange a été bon puisqu'il a été décidé de temporiser un peu sur ces dissolutions. Elles n'auront pas lieu pour le moment, le temps pour le ministère de l'Intérieur d'échanger avec les propriétaires de l'ASSE. Ceux-ci devront apporter « les garanties pour assurer un retour effectif au calme et la fin des violences », selon des propos rapportés par L'Equipe. Une clémence dont ne bénéficiera pas la Légion X, groupe d'ultras du Paris FC. Sa dissolution sera proposée au prochain conseil des ministres.