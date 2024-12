ASSE ‍: Larsonneur n'a pas un traitre dans son dos

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Gardien de but titulaire de l'AS Saint-Etienne, Gautier Larsonneur sait que le classement actuel des Verts en Ligue 1 pourrait lui valoir une concurrence plus musclée. Mais il ne sera pas trahi.

Installé dans les buts stéphanois depuis le début de l'année 2023, Gautier Larsonneur a largement contribué au retour en Ligue 1, le gardien de but des Verts se montrant intraitable lorsque tout s'est joué la saison passée. Cependant, tout comme son équipe, le gardien stéphanois est dans le dur cette année, ne parvenant plus à éviter des claques monumentales à l'ASSE loin de Geoffroy-Guichard. Cependant, et en attendant de savoir ce que va décider Eirik Horneland à la fois en matière de hiérarchie, mais également concernant la possible venue d'un renfort au mercato, Gautier Larsonneur sait que son remplaçant, Brice Maubleu ne lui fera pas un coup tordu pour lui piquer sa place. Aligné dimanche dernier face à l'OM en Coupe de France, Maubleu a évoqué très clairement sa situation à l'AS Saint-Etienne.

Pas de concurrence sauvage à l'AS Saint-Etienne

Arrivé à l'ASSE lors du dernier mercato estival, le gardien de but de 35 ans a rappelé qu'il avait été recruté pour être le numéro 2 derrière Gautier Larsonneur, un point c'est tout. « Sur mon rôle de numéro 2 ? Oui, ça a été clair. Ça faisait plus de douze ans que je n’ai pas été sur le banc. Ça a été clair, c’est une décision que j’ai prise en venant ici. Je travaille toute la semaine pour être performant, pour que Gautier soit le meilleur possible et pour donner des conseils aux jeunes. J’essaie aussi de faire progresser les attaquants en faisant en sorte que ce soit le plus dur possible de marquer des buts à l’entrainement », a confié Brice Maubleu, dans des propos relayés par le site spécialisé EVCT. De quoi laisser Gautier Larsonneur serein, sauf si les dirigeants stéphanois décident de faire venir un nouveau gardien de but durant le mercato d'hiver.