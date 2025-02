L'ASSE signe un divorce brutal pour 15 ME

Dans : ASSE.

Par Quentin Mallet

Vendu dans les dernières heures du mercato hivernal pour une somme rondelette de 15 millions d’euros, Mathis Amougou quitte son club formateur à seulement 19 ans et quelques matchs en pro. Il laisse surtout un goût amer derrière lui.

Le mercato hivernal de l’AS Saint-Etienne a été plus laborieux que prévu. Après avoir fini la première moitié de la saison en tant que deuxième pire défense et deuxième pire attaque du championnat de France de Ligue 1, les Verts auraient pu beaucoup mieux gérer cette fenêtre de transferts. De nombreuses recrues étaient attendues pour relancer un club au bord de la relégation, mais la direction sportive n’est parvenue à faire venir que deux joueurs. Pire encore, dans les derniers instants du mercato, l’ASSE a accepté une offre de 15 millions d’euros pour céder Mathis Amougou, alors qu’en interne, un discours sur l’importance de la formation dans ce nouveau virage de l’histoire du club était prôné. Ce départ laisse d’ailleurs un petit goût amer.

Amougou voulait quitter l’ASSE

ASSE : Le mercato d'hiver une grosse catastrophe https://t.co/oiOfEaEkIV — Foot01.com (@Foot01_com) February 5, 2025

La figure de proue des jeunes pépites du centre de formation mises en avant par le club n’avait finalement pas tant envie que cela d’être considérée comme telle. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, Mathis Amougou n’avait plus du tout envie de rester à Saint-Etienne, conscient qu’il avait l’opportunité de s’engager sur le très long terme avec un cador européen. « Il a été saucé comme jamais quelqu’un n’a été saucé à l’ASSE. Je ne sais pas pourquoi et je me pose encore des questions… Quinze millions, c’est bien vendu mais quand tu ne veux pas rester à l’ASSE, la porte est grande ouverte. Kilmer a eu raison de le vendre parce qu’il vaut mieux vendre quelqu’un qui veut partir et qu’on pousse à partir que de le garder à la maison », a lâché le spécialiste du mercato français lors d'un live avec ses abonnés. Malgré tout, cet argent entré dans les caisses est le bienvenu. Et ça, la direction stéphanoise en est bien consciente.