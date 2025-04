L'ASSE va régler son penaltygate en interne

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

L'AS Saint-Etienne sait que le maintien en Ligue 1 va être compliquée, et ce qu'il s'est passé dimanche à Lens n'a pas rassuré les supporters des Verts. Un penalty raté va donner lieu à une explication de texte.

L'ASSE est tombée dimanche à Bollaert, et compte tenu des résultats des autres équipes lancées dans la course au maintien, le club stéphanois a fait une très mauvaise affaire. Avec désormais trois points de retard sur Reims, et un calendrier très compliqué, les Verts sont dans le dur. D'ici dimanche prochain, et la réception du Stade Brestois à Geoffroy-Guichard (15h sur DAZN), Eirik Horneland va devoir remettre la tête de ses joueurs à l'endroit, mais aussi régler un vrai souci qui a peut-être coûté un ou des points à l'AS Saint-Etienne. Car dans le temps additionnel de la première personne, alors que Lens et l'ASSE étaient encore à égalité, les Verts ont obtenu un penalty. Mais visiblement, il y a débat au sein des joueurs stéphanois pour savoir qui allait tirer. C'est Irvin Cardona qui s'y est collé et a malheureusement buté sur le gardien du RC Lens. Dans le vestiaire, des explications vont avoir lieu.

Réunion interne à l'ASSE

45e+5 : Mais non... Ryan repousse le penalty d'Irvin Cardona.



🟡 0-0 💚 #RCLASSE — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 6, 2025

Si l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne a tapé en touche sur ce sujet du penalty en déclarant : « Bien-sûr, il y a ce penalty en notre faveur qui peut nous faire basculer devant. On ne peut pas réellement avoir de regrets sur cette action, Zuriko voulait le tirer, Cardona aussi, il a pris ses responsabilités, c’est comme ça, ça arrive », Maxime Bernauer a concédé que les choses devaient être réglées concernant le tireur attitré des penalties. « Il y a des choses qu’on a à régler en interne. Il y a des tireurs désignés. On ne va pas s’acharner sur Cardona, il a pris ses responsabilités, ça aurait pu être un autre », a prévenu le défenseur central de l'ASSE prêté par le Dinamo Zagreb. Héros de la montée des Verts l'an passé, Ivan Cardona s'est raté, mais il ne doit pas sentir le poids de la descente éventuelle de l'ASSE sur ses seules épaules, c'est une évidence.