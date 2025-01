ASSE ‍: Eirik Horneland les rend déjà tous fous

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Pour sa première sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland a déjà fait forte impression. En l’espace de quelques jours, l’entraîneur norvégien a métamorphosé les Verts, tombeurs de Reims ce samedi (3-1).

Les dirigeants de l’AS Saint-Etienne espéraient un électrochoc en remerciant Olivier Dall’Oglio et en nommant Eirik Horneland à sa place. Le coach norvégien était en tribunes pour le 32es de finale de la Coupe de France face à l’OM avant Noël, et il savait donc que la tâche était grande. Mais en l’espace de seulement quelques jours, le nouveau coach de l’ASSE a réussi à métamorphoser son équipe. Haut sur le terrain, porté vers l’avant et séduisant, Saint-Etienne a mérité sa victoire contre Reims ce samedi à Geoffroy-Guichard (3-1) et les compliments pleuvent déjà au sujet d’Eirik Horneland.

« Le jeu de Saint Etienne avec Horneland dans un vrai Geoffroy Guichard ça peut donner quelque chose d’émouvant. Bienvenue en Ligue 1 Monsieur Horneland. Ce match nous donne envie de vous accompagner » a publié Walid Acherchour, séduit par la grande première de l’entraîneur norvégien en France. Economiste spécialiste du sport, David Gluzman est du même avis. « Content qu’Horneland ait réussi sa première esthétiquement et comptablement. Ça lui fait gagner quelques semaines. Le changement était plus que nécessaire et les choix audacieux doivent toujours être salués » se félicite le contributeur de la Revue de l’After.

Eirik Horneland fait déjà l'unanimité

Sur X, les avis similaires sont par ailleurs très nombreux. « Je suis dans le train Horneland à l’ASSE. Qu’est ce que ça joue bien contre Reims…y’a des vrais motifs d’espoir pour le maintien avec un jeu aussi huilé. Difficile de croire que c’est la même équipe que celle qui jouait sous Dall’Oglio » ou encore « Du beau jeu, un plan tactique clair sexy et séduisant, des buts canons, des pépites qui se révèlent… quel premier match de L’ASSE sous l’ère Horneland, et ce malgré de nombreuses blessures/suspensions. On en redemande » peut-on lire. Eirik Horneland fait clairement l’unanimité après ce superbe succès stéphanois contre Reims. Tout reste bien sûr frais et fragile, mais à Saint-Etienne on a déjà hâte d’être au prochain match. Manque de chance, ce sera au Parc des Princes contre le PSG.