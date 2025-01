Départ dans 24 heures pour la star du mercato

Dans : ASSE.

Par Guillaume Conte

Recruté l'été dernier fort d'une énorme expérience en Ligue 1, Yunis Abdelhamid n'a pas su relever le défi, et voit une porte de sortie s'ouvrir pour 24 heures.

Pas si actif que ça, Saint-Etienne espère boucler quelques opérations d’ici le 3 février et la fin du marché des transferts. Et notamment le départ d'un joueur qui devait être décisif pour aller chercher le maintien, mais qui a totalement coulé et n’a pas pu apporter aux Verts ce qu'on attendait de lui. Il s’agit de Yunis Abdelhamid, indétrônable capitaine du Stade de Reims et qui devait apporter son expérience à l’ASSE. Malheureusement, cela n’a clairement pas fonctionné et un départ précipité est à l’étude affirme Africa Foot.

Le média affirme que l’international marocain est ciblé par un club de son pays, le Wydad Casablanca (WAC). Attention toutefois, cela doit se faire très vite car le mercato se termine vendredi soir au Maroc. Et nul doute que le club de Casablanca n’aura pas les moyens de s’aligner sur le salaire d’Abdelhamid à Saint-Etienne, mais il reste à savoir si le défenseur central de 37 ans souhaite terminer sa carrière sur le banc de touche des Verts, ou bien avec une première expérience hors de France.