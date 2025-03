L'ASSE a trouvé son prochain buteur aux Etats-Unis

Dans : ASSE.

Par Mehdi Lunay

Les nouveaux dirigeants stéphanois sont originaux au mercato. Ils aiment explorer d'autres territoires, notamment en Amérique du Nord. C'est d'ailleurs là-bas que se situe la prochaine cible de l'ASSE.

Seulement 17e de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne est en extrême difficulté dans la lutte pour le maintien. Les supporters pointent du doigt la faiblesse de l'effectif dirigé par Eirik Horneland. C'est d'autant plus dommageable que les dirigeants stéphanois ont beaucoup recruté l'été dernier. Malgré la puissance financière de leur propriétaire milliardaire Larry Tanenbaum, les Verts n'ont pas attiré des joueurs confirmés. Ils ont plutôt misé sur des joueurs jeunes, venant de territoires plus ou moins exotiques : Pierre Cornud (Israel), Ben Old (Nouvelle-Zélande), Augustine Boakye (Autriche), Igor Miladinovic (Serbie).

Saint-Etienne veut un Géorgien aux Etats-Unis

Si aucun joueur n'est venu de MLS, le championnat nord-américain est très suivi par les recruteurs foréziens. Avec un propriétaire venant du Canada et actif dans d'autres sports là-bas, l'ASSE veut y réaliser des gros coups à bas prix. L'international algérien Mohamed Farsi (Columbus Crew) était convoité il y a peu. C'est désormais l'attaquant géorgien Saba Lobjanidze qui est dans le viseur selon le média Onlymercato.

Ce joueur de 30 ans évolue à Atlanta, alternant aux postes d'ailier et de second attaquant. Auteur de 11 buts toutes compétitions confondues la saison passée, Lobjanidze est un joueur qualifié de polyvalent. Un aspect positif tout comme son faible prix. Il est évalué à seulement 3 millions d'euros. En plus, il côtoie déjà un Stéphanois en sélection géorgienne Zuriko Davitashvili. De quoi favoriser les automatismes sur le front de l'attaque. Reste à voir si les deux hommes pourront évoluer ensemble à Saint-Etienne. Le transfert de Lobjanidze se ferait l'été prochain. A cette date, l'ASSE n'est pas assurée d'être en Ligue 1 et de pouvoir conserver sa star offensive Davitashvili.