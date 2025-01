Cardona à l'ASSE, ça bloque pour 500.000 euros

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

L’ASSE a fait d’Irvin Cardona sa priorité pour renforcer son attaque lors du mercato hivernal. Mais la situation du buteur de 27 ans est complexe et si l’optimisme est de mise, le dénouement ne sera pas rapide.

Après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Parc des Princes, Eirik Horneland a annoncé la couleur. La révolution, ce ne sera pas pour cet hiver à l’AS Saint-Etienne. Néanmoins, les Verts ont bien l’intention d’apporter quelques retouches à l’effectif avec idéalement un renfort par ligne. Dans le secteur offensif, la priorité de l’ASSE est connue depuis quelques jours, il s’agit d’Irvin Cardona, grand artisan de la remontée en Ligue 1 la saison dernière avec 8 buts en une demi-saison.

Prêté par Augsbourg à l’Espanyol Barcelone depuis le début de la saison, l’ancien Stéphanois ne joue pas et l’ASSE souhaite donc le récupérer. A en croire les informations du journal L’Equipe, l’optimisme est de mise dans ce dossier mais un dénouement rapide ne semble pas possible. Et pour cause, l’Espanyol Barcelone a payé 1,8 millions d’euros à Augsbourg en début de saison pour le prêt payant d’Irvin Cardona. A ce titre, le club espagnol ne souhaite pas casser le prêt sans une compensation financière, d’Augsbourg ou de l’ASSE.

Un bug à 500.000 euros à régler

L’actuel 18e de la Liga souhaite ainsi récupérer 500.000 euros pour accepter de se séparer d’Irvin Cardona plus tôt que prévu. Un contre-temps qui va logiquement ralentir la signature du joueur, lequel ne devrait pas être présent à temps pour jouer contre Nantes dimanche. Son retour reste toutefois à l’ordre du jour selon le quotidien national, qui explique qu’une fois cette histoire de prêt payant réglée, les Verts devront se mettre d’accord avec Augsbourg sur le montant du prêt et de l’éventuelle option d’achat. L’idée de l’ASSE est clairement de recruter Cardona et de le conserver à l'issue de la saison mais pour cela, il faudra y mettre le prix car l’ancien buteur de Brest est sous contrat avec Augsbourg jusqu’en 2027.